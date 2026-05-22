◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(22日、東京ドーム)

阪神の郄橋遥人投手が6回に1点を失いました。

前回13日のヤクルト戦では1点を失ったものの、その前までは3試合連続の完封勝利を挙げていた郄橋投手。この日の巨人戦でも5回まで3安打無失点と好投を見せます。

しかし6回、先頭に2ベースヒットを許すとその後2アウト3塁のピンチを招きます。ここで4番・ダルベック選手を迎えると2ボール1ストライクとなったところで主審がタイム、郄橋投手に指をなめるしぐさを注意しました。

その後フルカウントとなり7球目、ストレートをレフトへ運ばれ、1点を失いました。

さらに続く岸田行倫選手に対してこの日初のフォアボールを与えると内野陣はマウンドへ集まります。このとき、この試合の解説を務めている元阪神監督の岡田彰布さんは「ダルベックの（打席の）時に審判が注意したでしょ。それからそれを意識してるかも分からないですね」と話します。同じく解説の原辰徳さんは「まあ、本人のルーティンでしょうからそんなに(この行動に)まったくの悪意はないでしょう」と説明しました。