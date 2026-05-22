Travis Japan、『JUST！シン日本遺産』シーズン3決定 7人が“ロケに行きたいコンビ”を発表
7人組グループ・Travis Japanが出演するABCテレビ『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』シーズン3が、7月15日（毎週水曜 深1：39※関西ローカル）からスタートする。このほど、メンバーが新シーズンを迎え、一緒にロケに行きたいコンビを発表した。
【写真】おそろい衣装で“TJポーズ”をするTravis Japan
日本人にもあまり知られていない、世界に誇るべき日本の真の名所である「シン日本遺産」をTravis Japanのメンバーが訪れて紹介する同番組。その道中には、奇跡の絶景など本物の 「真(シン)日本遺産」だけではなく、辛（ツラ）い思いをする「辛(シン)日本遺産」もあり、改めて日本の魅力を伝えると共にメンバーの喜怒哀楽やさまざまな表情、リアクションを届けていく。
メンバー2人がロケ地に赴くが、その組み合わせは行き先ごとに変更するので、2人になった時の関係性や普段との発言の違いといったその組み合わせごとの化学反応を見られるのも見どころの一つ。今回も放送前に公式SNSにて2人のシルエットなど徐々にヒントも出される予定で、組み合わせを推理して楽しむことができる。
また、「TVer」での見逃し配信を行うほか、動画配信サービス「TELASA」においてはメンバー全員がスタジオでロケ映像を見ながら行うトーク映像や、ロケにちなんだスタジオ企画を加えた“スタジオ企画付き特別版”が独占配信。ロケ映像を見ながらのメンバー全員での掛け合い、ツッコミ飛び交うトークが見どころとなる。
■メンバーコメント
▼宮近海斗
――シーズン3への意気込みをきかせてください！
また僕たちの大好きな番組の新たなシーズンが始まるのをうれしく思います！
新たなコンビや新たな地で新たな出会いが起こる、そんな楽しみに胸躍らせJUST！と言ってロケに行きたいと思います！
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
元太と行ったことがないので行ってみたいです！
再度行きたいのはしめです。
シーズン1の最初で最近は行けてないのでまた行ってみたいです！
▼中村海人
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
今後一緒に行きたいコンビは、まだ行っていない元太です。
シーズン2の時にアダルザワに如恵留くんと行っているのをみて、ヤキモチ妬いたので、本当のセクシーはなんなのか、僕の師匠の元太と行きたいです。
再タッグは、宮近です。
次は僕が普通にご飯を食べれる時に行きたいです。
▼七五三掛龍也
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
新たに組んでみたいコンビは、宮近、松倉です。
理由は、プライベートでいつもご飯に行く京本会のメンバーで、いつもはご飯を一緒に食べることが多いので旅もしてみたいです！
再度タッグを組んでみたいコンビは、元太です。
元太とは、"しめげん"なのか"げんしめ"なのか決着をつけないといけないなと思っています。
▼川島如恵留
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
新たに組んでみたいコンビは、閑也です！
のえしずまったり夫婦旅をしたいです！…と言いつつ、2人で激「辛」を頑張ってみるとか、「シン」クロするまで終われません企画とか、「深」夜まで語ってみるとか、のえしずの熟成された絆だからこそできることがいっぱいある気がします！
再度タッグを組みたいコンビは、選べません！（笑）
でも、元太とのアダルザワ、本当に楽しかったし、めちゃくちゃ素の自分でいられたから、また2人でうだうだいいながら楽しむシン日本遺産は良いです！ちゃかとの酔いどれ遺産も絶対またしたいです！
▼吉澤閑也
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
シーズン3めちゃくちゃ楽しみにしてました!!
まちゅとコンビ組んでみたいです！
最近はまちゅと一緒にバラエティ番組に出る機会が増えたので改めてロケをしたらどうなるのか気になります！！
▼松田元太
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
きました！JUST！シーズン3！
いろんなメンバーといろんな日本の良いところでJUSTしたいです！
JUST！JUST！JUST！
▼松倉海斗 コメント
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
シン日本遺産待望のSeason 3！！
思ったより早めにかないましたね！（笑）
JUSTらしい！うれしい限りです！（笑）
この番組のゆるっとした空気感が大好きなので、ナチュラルなTJをお届けしながら、新たなシン日本遺産をPRできたらと思っております！！
新たに組んでみたいコンビは、松田元太です。
これまで一回もシン日本遺産で元太とロケしたことがないので、松松としては行ってみたいです！
【写真】おそろい衣装で“TJポーズ”をするTravis Japan
日本人にもあまり知られていない、世界に誇るべき日本の真の名所である「シン日本遺産」をTravis Japanのメンバーが訪れて紹介する同番組。その道中には、奇跡の絶景など本物の 「真(シン)日本遺産」だけではなく、辛（ツラ）い思いをする「辛(シン)日本遺産」もあり、改めて日本の魅力を伝えると共にメンバーの喜怒哀楽やさまざまな表情、リアクションを届けていく。
また、「TVer」での見逃し配信を行うほか、動画配信サービス「TELASA」においてはメンバー全員がスタジオでロケ映像を見ながら行うトーク映像や、ロケにちなんだスタジオ企画を加えた“スタジオ企画付き特別版”が独占配信。ロケ映像を見ながらのメンバー全員での掛け合い、ツッコミ飛び交うトークが見どころとなる。
■メンバーコメント
▼宮近海斗
――シーズン3への意気込みをきかせてください！
また僕たちの大好きな番組の新たなシーズンが始まるのをうれしく思います！
新たなコンビや新たな地で新たな出会いが起こる、そんな楽しみに胸躍らせJUST！と言ってロケに行きたいと思います！
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
元太と行ったことがないので行ってみたいです！
再度行きたいのはしめです。
シーズン1の最初で最近は行けてないのでまた行ってみたいです！
▼中村海人
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
今後一緒に行きたいコンビは、まだ行っていない元太です。
シーズン2の時にアダルザワに如恵留くんと行っているのをみて、ヤキモチ妬いたので、本当のセクシーはなんなのか、僕の師匠の元太と行きたいです。
再タッグは、宮近です。
次は僕が普通にご飯を食べれる時に行きたいです。
▼七五三掛龍也
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
新たに組んでみたいコンビは、宮近、松倉です。
理由は、プライベートでいつもご飯に行く京本会のメンバーで、いつもはご飯を一緒に食べることが多いので旅もしてみたいです！
再度タッグを組んでみたいコンビは、元太です。
元太とは、"しめげん"なのか"げんしめ"なのか決着をつけないといけないなと思っています。
▼川島如恵留
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
新たに組んでみたいコンビは、閑也です！
のえしずまったり夫婦旅をしたいです！…と言いつつ、2人で激「辛」を頑張ってみるとか、「シン」クロするまで終われません企画とか、「深」夜まで語ってみるとか、のえしずの熟成された絆だからこそできることがいっぱいある気がします！
再度タッグを組みたいコンビは、選べません！（笑）
でも、元太とのアダルザワ、本当に楽しかったし、めちゃくちゃ素の自分でいられたから、また2人でうだうだいいながら楽しむシン日本遺産は良いです！ちゃかとの酔いどれ遺産も絶対またしたいです！
▼吉澤閑也
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
シーズン3めちゃくちゃ楽しみにしてました!!
まちゅとコンビ組んでみたいです！
最近はまちゅと一緒にバラエティ番組に出る機会が増えたので改めてロケをしたらどうなるのか気になります！！
▼松田元太
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
きました！JUST！シーズン3！
いろんなメンバーといろんな日本の良いところでJUSTしたいです！
JUST！JUST！JUST！
▼松倉海斗 コメント
――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？理由と合わせて教えてください。
シン日本遺産待望のSeason 3！！
思ったより早めにかないましたね！（笑）
JUSTらしい！うれしい限りです！（笑）
この番組のゆるっとした空気感が大好きなので、ナチュラルなTJをお届けしながら、新たなシン日本遺産をPRできたらと思っております！！
新たに組んでみたいコンビは、松田元太です。
これまで一回もシン日本遺産で元太とロケしたことがないので、松松としては行ってみたいです！