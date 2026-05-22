ご飯を食べている最中に、飼い主さんの腕の隙間から顔を覗かせた犬の愛らしい姿がTikTokで話題になっています。投稿したのは、クリームセーブルのコナンくんと暮らしている「白眉毛のコナン」さん。投稿から16.9万回以上再生され、「かわいいしか言えない」といったコメントが寄せられています。

【動画：ご飯を食べている最中、腕の隙間から覗いてきた犬→耳が隠れてしまい…別の生物？あまりにも可愛いお顔】

腕の中から「こんにちは！」

登場するのは、クリームセーブルのコナンくん。とある日、飼い主さんのご飯中に、腕からひょっこりと顔を出すコナンくんの姿が。腕の隙間に顔をグイッと押し込んでいるため、ふわふわな耳が隠れてしまい、不思議な生き物のような姿になっていたといいます。

腕から顔を出す姿は、まるでアザラシのように見えたとか。ときどき、うるっとした大きな瞳で見つめてくるのが、たまらなくかわいらしいですね。

眉毛が語るコナンくんの感情？

コナンくんは飼い主さんの話を聞いている様子で、眉毛を下げたり動かしたりして表情豊かな姿を見せていたんだそう。まるで「ぼくのご飯はまだかなぁ」と、思っているような表情だったといいます。

腕の中はコナンくんの特等席

最後までコナンくんは、腕の中から動こうとしなかったんだとか。窮屈に感じそうな腕の中ですが、コナンくんにとっては一番落ち着く特等席のようです。コナンくんにとって飼い主さんの体温を感じられて独占できる、最高に幸せな場所なのでした。

この投稿には「うちの子もこれやる！」「こっち見た～」「かわいいアザラシだ」「ご飯どころじゃなくなっちゃう」「お耳どこいった？」など、コナンくんの愛くるしい表情とあるあるな行動に、多くの共感が寄せられました。

投稿者である「白眉毛のコナン」さんのアカウントでは、コナンくんの面白くてかわいい日常がたくさん投稿されています。赤ちゃんとコナンくんの組み合わせも癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「白眉毛のコナン」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。