能登半島地震や奥能登豪雨で甚大な被害を受けた地域では、コミュニティの再構築が大きな課題となっています。

こうした中、農作業を通して心のつながりを深めようという取り組みが始まっています。

新たな取り組みとして活用が始まったビニールハウス。

地震や豪雨で被害を受けた住民が農業に携わり、協力し合うことで地域コミュニティーの再建に役立ててもらおうとJA共済連石川が提供しました。

ビニールハウスが設置された地域も地震で大きな被害・・・

今回オープンした場所は、石川県穴水町下唐川地区。

この地区も能登半島地震で大きな被害を受け、木造平屋型の一戸建て仮設住宅、「石川モデル」が県内で初めて建てられました。

慣れないビニールハウスづくりに悪戦苦闘です。

今回参加したボランティアの男性は「長野県から来ました。千曲川が氾濫した時、石川県のビブスを着た人がすごく多くありがたかったです」と話し、その恩返しで参加したと話してくれました。また女性のボランティアは「町はきれいに整って新しくできても心の復興は遅い。心の復興が早くできることを望んでいます」と語りました。

今回のビニールハウスについて下唐川地区の区長を務める加代等さんは「お年寄りの方も多くいるので、畑いじりしたりすると元気になるかな。畑仕事は心を癒してくれる」とよりよいコミュニティづくりに期待を寄せます。

ついにビニールハウスが完成！

完成したビニールハウスは長さ30メートル、幅6メートル。

５月中旬には土作りが行われました。

今回は、助っ人として金沢福祉専門学校の学生たちが参加してくれました。

区長の加代等さんは学生たちに「そこに牛ふん堆肥があるので、それをハウス内にまいて下さい」と若いパワーにお願いしました。

堆肥を使って、野菜栽培に適した土にしていきます。

今後、ハウスの中ではトマトなどの夏野菜を栽培するほか、冬場にはシイタケ栽培を行うということです。

金沢福祉専門学校のネパール人の男子学生は今回のボランティアについて「仕事は面白いですけど大変です」と本音をもらしていました。

オープニングイベントでスペシャルゲストの笑顔が・・・

多くの人の協力があって22日に完成した「絆Garden下唐川ハウス」。

今回、スペシャルゲストとして俳優の仲間由紀恵さんも参加し、住民たちとの交流を楽しみました。

仲間さんは、「このビニールハウスが皆さんの絆が深まるきっかけになる場所になればと思うし、どんどん広がっていくことを願っています」と話してくれました。

このビニールハウスを提供したJA共済連石川の北橋慎也さんは、「今後は珠洲市、能登町、志賀町、七尾市などの住民の方の意見を聞きながらハウスの建設を拡大していきたい」と今後の方針を示してくれました。

農作業を通じて広がる笑顔。

このビニールハウスが住民たちの拠り所として地域のコミュニティを支えます。