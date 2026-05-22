「生まれ変わり？」中条あやみ、マリー・アントワネット姿を公開！ 「圧倒的なあやみ様の美しさ」
俳優でモデルの中条あやみさんは5月21日、自身のInstagramを更新。マリー・アントワネットのような姿を披露しました。
【写真】中条あやみのマリー・アントワネット姿
1〜3枚目は全身ショットで、ピンクやパープルの花刺しゅうが施されたドレスを着用した華やかな姿です。胸元や背中が大きく開いたデザインで、美しいデコルテが際立っています。また、「どの世代も虜にするマリー・アントワネットのスタイル。彼女が現代のSNSで発信したらトレンド入りしたであろう、彼女の愛した宝物を見に、ぜひ横浜にお越しください」と、展覧会の魅力を伝えました。
ファンからは、「ドレス姿とても綺麗で」「なんでも似合うあやみちゃん最強」「すごく似合ってて綺麗です」「ほんとに可愛くて綺麗なんて羨ましい」「惚れてまうやろ〜」「生まれ変わり？」「圧倒的なあやみ様の美しさ」と、絶賛の声が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】中条あやみのマリー・アントワネット姿
「なんでも似合うあやみちゃん最強」中条さんは「2026年8月1日から開催される『マリー・アントワネット・スタイル』のアンバサダー、音声ガイドを務めるこになりました」とつづり、8枚の写真を投稿。マリー・アントワネットをテーマにした展覧会の公式アンバサダーおよび音声ガイドに就任したことを報告しています。
ファンからは、「ドレス姿とても綺麗で」「なんでも似合うあやみちゃん最強」「すごく似合ってて綺麗です」「ほんとに可愛くて綺麗なんて羨ましい」「惚れてまうやろ〜」「生まれ変わり？」「圧倒的なあやみ様の美しさ」と、絶賛の声が集まっています。
ペールブルーのドレスを着た美しい姿4月29日には「ラルフローレン日本上陸50周年を記念して」と、ペールブルーのドレスを着た美しい姿を公開していた中条さん。コメントでは、「めっちゃ似合ってる」「笑顔かわいすぎて本当に太陽」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)