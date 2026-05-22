働くことに前のめりな周囲の空気についていけず居場所がない…将来に大きな不安を抱えた大学生が、小さな旅で見つけたもの【書評】

働くことに前のめりな周囲の空気についていけず居場所がない…将来に大きな不安を抱えた大学生が、小さな旅で見つけたもの【書評】