「エビちゃん」ことモデル・蛯原友里（４６）が同い年の人気モデルとのランチショットを公開し反響を呼んでいる。

蛯原は２２日、自身のインスタグラムを更新。「すごく久しぶりのｌｕｎｃｈ 会った瞬間から話が尽きなくて、気づけばあっという間の時間」と記し、モデルの高垣麗子（４６）との２ショットをアップ。

「彩りが美しいカレー…にも癒されて、また、すぐ会おうね〜」とつづった。

この投稿には、「お二人の笑顔が見れて嬉しいです！」「わぁかわいい お二人とも大好き！」「大好きなお二人が今も見れることが嬉しい」「ふたりとも変わらず美しい」「お久しぶりのツーショットですね お二人とも安定の可愛さです」「可愛すぎてびっくり」「お二人とも可愛くて綺麗」「美人過ぎるふたり」などのコメントが寄せられた。

「ＣａｎＣａｍ」専属モデルを務め、２０００年代に大ブレイクした蛯原。プライベートでは０９年にＩＬＭＡＲＩと結婚し、１５年１１月に長男、２１年１１月に長女の誕生を報告している。高垣は２０１０年に長野五輪スピードスケート金メダルの清水宏保氏と結婚したが１１年に離婚。１５年にミュージシャンの森田昌典と再婚し、１７年に女児を出産したが１８年に離婚した。