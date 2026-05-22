お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が２０日放送された。

ゲストのドンデコルテが「Ｍ−１半年報告会」として現状報告し、小橋共作は「お金はめちゃくちゃあるんですよ」としたり顔。「昨日も歩いてたらちょっと可愛いなと思う時計があったんで、買っちゃいました。６万円。６万円でも１０００円だと思って買いました」。ブレークで狂い始めた金銭感覚を、隠すことなくぶっちゃけた。

共演ゲストで、２０１７年Ｍ−１王者・とろサーモンの久保田かずのぶは、「優勝してないのに、そんなん言えんのや。めちゃくちゃ見てきたけどな、金に目がくらんでいろんな番組に出て自分をなくしていくヤツ。豊かさは前に進まんぞ」と警告。かまいたち・濱家隆一も「なんか分からんけど、小橋の転落を待ち望んでる。夜の匂いのする社長とばっかりおれ！！」とドン引きの様子を見せた。

相方の渡辺銀次は小橋の豹変ぶりを、「Ｍ−１以降ですね。『ダメだよ』と言ってるんですけど、大人なんで最終的に決めるのは小橋」と証言。耳が痛い言葉を次々向けられた小橋だが、「勝手に言葉が出ちゃってるんですよ。『お金持ってるんだよ、俺』って。ブランドもんつけたいし、いい家に住みたいし、強い人間だと思われたい」と本音をさらけ出していた。