当時7歳の息子を交通事故で亡くした母親が、岡山県浅口市の中学校で講演を行いました。学校では、花を見るたびに交通安全への意識を持ってと息子が大事にしていたアサガオが育てられています。

【写真を見る】「私がどんなに努力をしたとしても謙真は帰ってこない」下校途中だった長男（当時7歳）を交通事故で亡くした母親の思い【岡山】

「私は何もしてあげられない、どうか息子を助けてあげてくださいと神様に祈るしかありませんでした」

浅口市の金光学園中学校の生徒約330人に向けて開かれた交通事故被害者遺族の講演会です。講師は東京都に住む高田香さん。2016年2月、下校途中だった当時7歳の長男、謙真くんが青信号で横断歩道を渡っていたところ、右折してきたトラックにはねられ亡くなりました。





謙ちゃんのアサガオを交通安全のシンボルに

（高田 香さん）「つらいと思ったのは、私がどんなに努力をしたとしても謙真は帰ってこないという現実でした」

高田さんは自分の命は自分で守ってほしいと、全国で講演活動を行うとともに、謙真くんが生前に育てていたアサガオの種を配る活動を行っています。



アサガオの花を見るたびに、交通安全を心がけてほしいと、金光学園中学校でも、昨年、玉島警察署から配られた種を育てていてます。

（生徒）

「日ごろの生活で（事故は）起こりえる話なので、登下校からしっかり意識して気を付けていきたいと思います」



「（アサガオの種は）謙真くんから私たちに渡された唯一のものなので、しっかり育てて、いろんなところに発信していきたいと思います」



（高田 香さん）

「謙ちゃんのアサガオを交通安全のシンボルとして世界中の交通死亡事故を無くしてほしいという願いを込めて、みんなに渡してほしいと思っています」

金光学園では、去年咲いたアサガオの種を中学生に配り、交通安全への意識をさらに広げていきたいとしています。



アサガオは高校のボランティア部が育てていて、学校には去年咲いた花のツルで作ったリースが交通安全メッセージともに飾られています。