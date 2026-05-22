ニューストップ > 国内ニュース > 鶴岡市の小学校近くでクマ1頭目撃 体長約1メートル（山形） 鶴岡市の小学校近くでクマ1頭目撃 体長約1メートル（山形） 鶴岡市の小学校近くでクマ1頭目撃 体長約1メートル（山形） 2026年5月22日 20時2分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 鶴岡市によりますと、きょう午後４時５０分ごろ、山形県鶴岡市藤島でクマ１頭が目撃されました。現場は藤島小学校の近くだということです。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「これって交通違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 「性的欲求がたまっていた」75歳の男が23歳の女性にした許されない行為…不同意わいせつ裁判で語られたこととは（山形）【独自】 “フロントが壊される音がする”“怖くて近づけない”開業250年 老舗温泉旅館にクマ 緊急銃猟で駆除 緊迫の脱出劇 盾を持った警察官が展開（山形・米沢市）