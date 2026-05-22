鶴岡市によりますと、きょう午後４時５０分ごろ、山形県鶴岡市藤島でクマ１頭が目撃されました。現場は藤島小学校の近くだということです。

クマの体長はおよそ１メートルとみられています。

市が注意を呼びかけています。