「汗ばむ季節も快適すぎる」「運動用で終わらせるのもったいない」“アンダーアーマーのTシャツ”が普段着にもちょうどいい
「Tシャツはどれも同じ」と思っている人ほど試してほしいのが、アンダーアーマーのTシャツ。トレーニング用として作られているが、その機能性は日常でもしっかり実感できる。
【写真】「運動用で終わらせるのもったいない」普段着にもちょうどいい“アンダーアーマーのTシャツ”で
汗をかいてもベタつきにくく、乾きやすいから、暑い日でも快適な着心地が続くのが魅力だ。軽くて動きやすく、シワになりにくい扱いやすさもあり、気づけば手に取る回数が増えていく。
「運動用で終わらせるのもったいない」普段使いにも取り入れやすいアンダーアーマーのTシャツを紹介する。
■アンダーアーマー UAテック2.0 ショートスリーブ Tシャツ
独自の「UAテック」素材を採用し、汗を素早く吸収・拡散することで、常にドライな着心地をキープする。軽量でやわらかく、肌にまとわりつかないため、暑い日でも快適に過ごせるのが特徴。シンプルなデザインでスポーツ感が強すぎず、普段のコーデにも取り入れやすい。洗濯後も乾きやすく扱いやすいため、デイリーにも活躍する。
●おすすめポイント
・吸汗速乾でベタつきにくい
・軽量でやわらかい快適な着心地
・シンプルで普段使いしやすい
■アンダーアーマー UAパフォーマンスコットン ショートスリーブ Tシャツ
見た目はコットンのようなナチュラルな風合いながら、速乾性を備えた機能素材を使用したTシャツ。一般的な綿素材に比べて乾きやすく、汗をかいてもベタつきにくいのが魅力。肌触りもやわらかく、リラックスして着られる着心地の良さもポイント。スポーツウェア特有の“いかにも感”が少なく、普段着として取り入れやすいデザインで、日常使いにちょうどいいバランス。
●おすすめポイント
・コットン風なのに速乾性あり
・やわらかく快適な着心地
・普段着になじみやすいデザイン
■アンダーアーマー UAヒートギアアーマー コンプレッション モック ショートスリーブ
高温環境でも快適に過ごせる「ヒートギア」素材を使用したコンプレッションタイプ。体にフィットする設計で汗を素早く外へ逃がし、ムレにくくドライな状態をキープする。インナーとして着ることで、Tシャツのベタつきや汗染み対策にも効果的。軽くて薄手ながらしっかりとしたサポート感があり、アクティブなシーンはもちろん、暑い日の普段使いにも活躍する。
●おすすめポイント
・通気性が高くムレにくい
・汗をかいてもすぐ乾く
・インナーとしても優秀
■アンダーアーマー UA YARD TECH ノベルティ ショートスリーブ Tシャツ
機能性とデザイン性を兼ね備えた、普段使いしやすいTシャツ。吸汗速乾素材で汗をかいても快適な着心地を保ちつつ、グラフィックやカラーリングでコーデのアクセントになる。シルエットもほどよくゆとりがあり、リラックス感のある着こなしが可能。スポーツシーンだけでなく、デイリーコーデにも取り入れやすい。
●おすすめポイント
・デザイン性がありコーデの主役になる
・吸汗速乾で快適な着心地
・ほどよいゆとりで今っぽく着られる
「運動用だから」と普段着の選択肢から外すのは、正直もったいない。アンダーアーマーのTシャツは、汗をかく季節こそ違いがはっきり出る“快適さ”が魅力だ。ベタつきにくく、軽くて動きやすく、洗濯もラク。日常で求める条件をしっかり満たしてくれる。
普段着として取り入れるだけで、夏のストレスはかなり減るはず。
【写真】「運動用で終わらせるのもったいない」普段着にもちょうどいい“アンダーアーマーのTシャツ”で
汗をかいてもベタつきにくく、乾きやすいから、暑い日でも快適な着心地が続くのが魅力だ。軽くて動きやすく、シワになりにくい扱いやすさもあり、気づけば手に取る回数が増えていく。
「運動用で終わらせるのもったいない」普段使いにも取り入れやすいアンダーアーマーのTシャツを紹介する。
独自の「UAテック」素材を採用し、汗を素早く吸収・拡散することで、常にドライな着心地をキープする。軽量でやわらかく、肌にまとわりつかないため、暑い日でも快適に過ごせるのが特徴。シンプルなデザインでスポーツ感が強すぎず、普段のコーデにも取り入れやすい。洗濯後も乾きやすく扱いやすいため、デイリーにも活躍する。
●おすすめポイント
・吸汗速乾でベタつきにくい
・軽量でやわらかい快適な着心地
・シンプルで普段使いしやすい
■アンダーアーマー UAパフォーマンスコットン ショートスリーブ Tシャツ
見た目はコットンのようなナチュラルな風合いながら、速乾性を備えた機能素材を使用したTシャツ。一般的な綿素材に比べて乾きやすく、汗をかいてもベタつきにくいのが魅力。肌触りもやわらかく、リラックスして着られる着心地の良さもポイント。スポーツウェア特有の“いかにも感”が少なく、普段着として取り入れやすいデザインで、日常使いにちょうどいいバランス。
●おすすめポイント
・コットン風なのに速乾性あり
・やわらかく快適な着心地
・普段着になじみやすいデザイン
■アンダーアーマー UAヒートギアアーマー コンプレッション モック ショートスリーブ
高温環境でも快適に過ごせる「ヒートギア」素材を使用したコンプレッションタイプ。体にフィットする設計で汗を素早く外へ逃がし、ムレにくくドライな状態をキープする。インナーとして着ることで、Tシャツのベタつきや汗染み対策にも効果的。軽くて薄手ながらしっかりとしたサポート感があり、アクティブなシーンはもちろん、暑い日の普段使いにも活躍する。
●おすすめポイント
・通気性が高くムレにくい
・汗をかいてもすぐ乾く
・インナーとしても優秀
■アンダーアーマー UA YARD TECH ノベルティ ショートスリーブ Tシャツ
機能性とデザイン性を兼ね備えた、普段使いしやすいTシャツ。吸汗速乾素材で汗をかいても快適な着心地を保ちつつ、グラフィックやカラーリングでコーデのアクセントになる。シルエットもほどよくゆとりがあり、リラックス感のある着こなしが可能。スポーツシーンだけでなく、デイリーコーデにも取り入れやすい。
●おすすめポイント
・デザイン性がありコーデの主役になる
・吸汗速乾で快適な着心地
・ほどよいゆとりで今っぽく着られる
「運動用だから」と普段着の選択肢から外すのは、正直もったいない。アンダーアーマーのTシャツは、汗をかく季節こそ違いがはっきり出る“快適さ”が魅力だ。ベタつきにくく、軽くて動きやすく、洗濯もラク。日常で求める条件をしっかり満たしてくれる。
普段着として取り入れるだけで、夏のストレスはかなり減るはず。