＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】16歳イケメン力士、驚きの背中の紋様

大相撲五月場所の十三日目、序二段の取組に登場した16歳イケメン軽量力士の背中の“紋様”にファンから驚きの声が上がり「もの凄い痕跡」「背中が草間彌生」などの反響が相次いだ。

注目のシーンは序二段八十一枚目・満富士（伊勢ヶ濱）が序二段八十枚目・山野邊（出羽海）を寄り切りで下し、勝ち越しを決める4勝目（3敗）を挙げた一番でのこと。

この取組で4敗目（3勝）を喫した山野邊は身長170.5センチ、体重74.0キロ。幕内優勝10回を数えた昭和の横綱、第31代・常ノ花の玄孫（やしゃご）にあたる名門の血を引く“サラブレッド”力士として注目を集める序二段の人気力士だ。

山野邊が土俵に登場すると肩から背中にかけて十数個もの丸いカッピング（吸玉）の痕跡がくっきりと残されていた。場所も終盤を迎え、疲労回復を図った様子がうかがえる独特な背中の紋様にファンがざわついた。

さらにカッピングの模様が「水玉（ドット）」や「網目（ネット）」といった単一モチーフを特徴とする世界的芸術家・草間彌生氏の作品を連想させたことから、ABEMAのファンからは「もの凄い痕跡」「背中が草間彌生」「とても痛そう」「疲れてるのかな」といった声が殺到。一方、負け越しが決まった山野邊には「山野邊…無念」「負け越しか」と健闘を称えつつ落胆するコメントも寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）