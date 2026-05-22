鹿児島市が物価高騰対策として先月末から郵送を始めたプリペイドカード。「いつ届くのか」といった市への問い合わせが、これまでに9000件余り寄せられていることが分かりました。

鹿児島市は、物価高騰対策として1人あたり5000円分のプリペイドカードの郵送を先月末から始めています。対象はおよそ58万5000人、30万4000世帯で、全ての世帯に届くには来月までかかる見通しです。

街では…

Q.プリペイドカードいつ届くか知っている？

「知らない」「届いてないです」

Q.何を買う？

「洋服」「食」

「まだ届いてない。1日でも早いほうがいい」

「届いていない」という声も…。

プリペイドカードは対面での受け取りが必要

鹿児島市によりますと、「いつ届くのか」などといった問い合わせが、21日までのおよそ3か月間でおよそ9400件あったということです。今月だけでも2400件ほどに上っています。

プリペイドカードはゆうパックで送られるため対面での受け取りが必要で、不在の場合は再配達や郵便局の窓口での受け取りとなります。保管期間を過ぎた人は来月中旬以降、市から届くハガキで再発送の手続きが必要です。

なお、プリペイドカードはスーパーやコンビニなどで9月30日まで使用できます。

いつ届く？市の担当者は

鹿児島市は現時点での配布率を明らかにしていないものの、「目立ったトラブルなどは起きていない」としています。

市の担当者は「全世帯に届くには6月までかかるため、届いていない人はもう少し待ってほしい」とコメントしています。

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