奄美地方を襲った最大震度5強の地震から22日で2日が経ちました。震度5強を観測した与論島では、新たな地震への注意とともに、備えも進んでいます。

（記者）「被害があった体育館に気象庁職員が入っていく」

おととい20日、震度5強の揺れを観測した与論島。鹿児島地方気象台と名瀬測候所の職員が22日、被害状況を調査しました。

天井のパネルが落下するなどした与論島の体育館「砂美地来館」では、町の担当者に当時の状況を聞いた後、被害か所の写真を撮影していました。

（鹿児島地方気象台 白石知己土砂災害気象官）「雨が降りやすい時期なので、日ごろよりも注意したほうが良い」

今後、撮影した写真などを分析して影響を調べることにしています。

地震のあった店では備えも

地震への対策も進んでいます。こちらのホームセンターでは棚から酒の瓶などが落ち、割れる被害がありました。

（ニシムタFC与論店 岩山勝志副店長）「取り付けたネジにひもをつけて、店の通路側に倒れないよう固定」

22日は、商品の落下などを防ぐため、棚に置いた家電製品をひもで固定していました。

また、物資の不足や需要の高まりに備え、ペットボトルの飲料水やティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの発注を通常の1.5倍に増やしたということです。

（ニシムタFC与論店 岩山勝志副店長）「突発的な地震があった時に客の避難誘導とか対策・練習が必要」

気象台は、地震発生から1週間ほどは、同じ程度の地震に十分注意するよう呼びかけています。

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