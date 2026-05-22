¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ¡¡¡Ö¥Çー¥¿°ÍÂ¸¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ñ¹ç¤´¤È¡×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë
¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ¡¡
¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò2%¤ÎÌÜÉ¸¤Ë³Î¼Â¤Ë²óµ¢¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¶ä¤Ï¡Ö¥Çー¥¿°ÍÂ¸¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ñ¹ç¤´¤È¡×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë
Ä¹´üÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¡Ê¥¢¥ó¥«ー¡Ë¡×¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ECB¤ÏÃæ´üÅª¤Ê´üÂÔ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÖÆó¼¡ÅªÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡ÊÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ê¤É¡Ë¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Æ»ë
³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ºâÀ¯Á¼ÃÖ¤ò°ì»þÅª¡¢¸ÂÄêÅª¡¢¤«¤Ä¸ÄÊÌ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤¹
ÀøºßÅª¤Ë¤è¤ê°ú¤Äù¤áÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎºÎÍÑ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
ECB¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤äÆó¼¡ÅªÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÐÌýÈ÷Ãß¤ÎÎÌ¤ä¡¢¾ÃÈñ¤Î¶¯À©Åª¤Êºï¸º¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î´ü´Ö¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤»¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー»ØÉ¸¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò2%¤ÎÌÜÉ¸¤Ë³Î¼Â¤Ë²óµ¢¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¶ä¤Ï¡Ö¥Çー¥¿°ÍÂ¸¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ñ¹ç¤´¤È¡×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë
Ä¹´üÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¡Ê¥¢¥ó¥«ー¡Ë¡×¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ECB¤ÏÃæ´üÅª¤Ê´üÂÔ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÖÆó¼¡ÅªÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡ÊÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ê¤É¡Ë¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Æ»ë
³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ºâÀ¯Á¼ÃÖ¤ò°ì»þÅª¡¢¸ÂÄêÅª¡¢¤«¤Ä¸ÄÊÌ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤¹
ÀøºßÅª¤Ë¤è¤ê°ú¤Äù¤áÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎºÎÍÑ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
ECB¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤äÆó¼¡ÅªÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÐÌýÈ÷Ãß¤ÎÎÌ¤ä¡¢¾ÃÈñ¤Î¶¯À©Åª¤Êºï¸º¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î´ü´Ö¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤»¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー»ØÉ¸¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë