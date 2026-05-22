東成瀬村の地域おこし協力隊のお笑い芸人が、来月、お笑いトークライブを開催します。



四千頭身の後藤拓実さんがゲストとして登場するということです。



お笑い芸人の山出谷ショートケーキさんが主催・出演するお笑いトークライブ「山出谷と〇〇の６０分」。



ゲストには、お笑いトリオ・四千頭身の後藤拓実さんが登場します。



山出谷ショートケーキさんは芸歴12年目。





【イベント概要】

おととし10月から地域おこし協力隊として東成瀬村に移住しました。動画共有サイト YouTubeでの情報発信などを通じて、村の活性化に取り組んでいて、今回初めて村でのお笑いイベントを企画したということです。山出谷ショートケーキさんは、「東成瀬村に来て1年半。村を盛り上げるために何をしたらいいのかと考えて、やっぱり自分は芸人なのでお笑いで盛り上げたいと思い、今回お笑いライブを開催することにしました。東成瀬村でなんかおもしろいことやってるな、行ってみようかなと1人でも多くの方に東成瀬村を知っていただき、実際に来ていただくきっかけにもなればと思ってます。ぜひみなさん来てください！」とコメントしています。山出谷ショートケーキさんの活動の目標の1つでもあったという、村でのお笑いイベント。「山出谷と〇〇の６０分」は、前売り2,000円、当日2,500円で、6月14日に東成瀬村地域交流センター「ゆるるん」で開催されます。

「山出谷と〇〇の６０分」



日時：6月14日（日） 午後2時開演（開場は午後1時半）



場所：東成瀬村地域交流センター「ゆるるん」（東成瀬村岩井川東村72）



料金：前売2,000円 当日2,500円（3歳未満は無料）

※全席自由

※車いす対応は購入前にお問い合わせください

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