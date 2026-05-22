ジャパニーズヒップホップの歴史を称えるセレモニー『THE SUCCESSOR』追加出演者やプレゼンターを発表

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国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の開催ウィークにて、6 月8日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にてMUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとして開催されるヒップホップイベント『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』の追加出演者および各SHOWCASE、プレゼンターが決定した。

■あらたにPUNPEE、Watson、MaRI、3Li\enの出演が決定

今回あらたにLIVE ACTとして、独自の言語感覚とビートセンスで日本語ラップの表現領域を更新し続けるPUNPEE、地方（徳島）からスターダムを駆け上がったシンデレラストーリーでシーンを席巻し、日本武道館でのライブを成功させたWatson、次世代女性ラッパーとして注目を集めるMaRI、そして新しいストリートの感覚を体現する3Li\enの出演が決定。

すでに発表されている T-Pablow、STUTS、\ellow Bucks、MC TYSON、OZworl、DJ CHARI & DJ TATSUKI、RHYMESTER、キングギドラ、NITRO MICROPHONE UNDERGROUND らとともに、世代もスタイルも超えたラインナップが実現する。

高木完、Zeebra、YZERRがプロデュースする『THE SUCCESSOR』は、40年以上にわたるジャパニーズヒップホップの歩みを讃え、そのバトンを未来へつなぐスペシャルライブ。1980年代に日本へ蒔かれたヒップホップカルチャーの種は、90年代以降の日本語ラップシーンの勃興を経て、いまやアジアにも影響を与える巨大なカルチャーへと成長した。本公演では、その歴史を単なる回顧ではなく、“次の継承”として提示する。

当日は、ラップライブだけでなく、ヒップホップカルチャーの四大要素である MC／DJ／ブレイキン／グラフィティ を横断する特別なショーケースも展開。BBOY SHOWCASEには、DjBeat、CRAZY-A、 MACHINE、HORIE. Harucalloway、KATSU ONE、YURIE、TENPACHI、RAM、SHUTO、ON1GIRI、RENが出演。日本のブレイキン黎明期を支えたレジェンドから、現在のシーンを担うダンサーまでが一堂に会する。

DJ SHOWCASE には、DJ Ta-Shi、DJ Kentaro、DJ IZOH、DJ Renaが登場。世界レベルのターンテーブリズムと日本のDJカルチャーの進化を体感できる、貴重なパフォーマンスを楽しめる。

さらに、NEW DANCE SHOWCASEには ROOTS OF EXILE TRIBE、BEATBOXING SHOWCASEにはAFRA × NOVEL VINTAGEが出演。会場内では、KAZZROCK、TOMI-E、TABOO1、SNIPE1によるGraffiti Art Gallery も展開され、音、身体、言葉、ビジュアルが交差する一夜となる。

そしてプレゼンターとして、近田春夫、いとうせいこう、DJ YUTAKA、MC-HULK、GDX aka SHU、DJ KAORI、漢 a.k.a. GAMI、COMA-CHI、KEN THE 390、サイプレス上野、ZEN-LA-ROCK の出演も決定。日本のヒップホップを語るうえで欠かすことのできないレジェンド、現在のシーンを牽引するアーティスト、そしてこれからの未来を担う新世代。そのすべてが同じ夜、同じステージに集う。

日本のヒップホップの歴史と未来が交差する、特別な一夜をお見逃しなく。

■ライブ情報

『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』

06/08（月）東京・Zepp DiverCity（TOKYO）

出演者：T-Pablow / STUTS / PUNPEE / \ellow Bucks / MC TYSON / OZworld / Watson / DJ CHARI & DJ TATSUKI / MaRI / 3Li\en / RHYMESTER / キングギドラ / NITRO MICROPHONE UNDERGROUND

【SHOWCASE】

BBOY SHOWCASE

DJ BEAT / CRAZY-A / HORIE / マシーン原田 / KATSU ONE / TENPACHI / RAM / SHUTO / ONIGIRI / REN / YURIE

NEW DANCE SHOWCASE

ROOTS OF EXILE TRIBE

BEATBOXING SHOWCASE

AFRA × NOVEL VINTAGE

Graffiti Art Gallery

KAZZROCK / TOMI-E / TABOO1 / SNIPE1

プレゼンター：近田春夫 / いとうせいこう / DJ YUTAKA / DJ KAORI / COMA-CHI / KEN THE 390 / サイプレス上野 / ZEN-LA-ROCK / GDX aka SHU / MC-HULK / 漢 a.k.a. GAMI

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※開催ウィーク：06/05（金）～06/13（土）

■【画像】出演アーティストのアーティスト写真

■【画像】SHOWCESEのビジュアル

■【画像】プレゼンターンのアーティスト写真

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/