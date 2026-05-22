SUPER BEAVER、ニューアルバム『人生』収録曲「告白」をライブ＆ドキュメンタリー映画の劇中にて使用
SUPER BEAVERのニューアルバム『人生』（6月24日リリース）に収録される新曲「告白」が、5月22日に公開された映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』の劇中にて使用されていることが明らかになった。
■「告白」は、バンドの人生観や覚悟がにじむ楽曲
「告白」は、“人と人”を真っ直ぐに歌い続けてきたSUPER BEAVERだからこそ辿り着いたような、20年の歩みとこれからを感じさせる楽曲。真っ直ぐな歌詞は20年間バンドを続けてきたSUPER BEAVER自身の人生観や覚悟もにじみ、聴く人それぞれの人生にも重なっていくような、深く温かいナンバーとなっている。
6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』。今後解禁される収録楽曲にも引き続き注目だ。
■リリース情報
2026.05.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「クライマックス」
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『人生』
■映画情報
『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』
公開中
出演：SUPER BEAVER
監督：若菜俊哉
企画：岡田翔太
配給：TOHO NEXT
(C)2026 映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY」製作委員会
■関連リンク
映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』作品サイト
https://superbeaver-film.toho-movie.jp/
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/