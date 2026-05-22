SUPER BEAVER、ニューアルバム『人生』収録曲「告白」をライブ＆ドキュメンタリー映画の劇中にて使用

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SUPER BEAVERのニューアルバム『人生』（6月24日リリース）に収録される新曲「告白」が、5月22日に公開された映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』の劇中にて使用されていることが明らかになった。

■「告白」は、バンドの人生観や覚悟がにじむ楽曲

「告白」は、“人と人”を真っ直ぐに歌い続けてきたSUPER BEAVERだからこそ辿り着いたような、20年の歩みとこれからを感じさせる楽曲。真っ直ぐな歌詞は20年間バンドを続けてきたSUPER BEAVER自身の人生観や覚悟もにじみ、聴く人それぞれの人生にも重なっていくような、深く温かいナンバーとなっている。

6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』。今後解禁される収録楽曲にも引き続き注目だ。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クライマックス」

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『人生』

■映画情報

『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』

公開中

出演：SUPER BEAVER

監督：若菜俊哉

企画：岡田翔太

配給：TOHO NEXT

(C)2026 映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY」製作委員会

■関連リンク

映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』作品サイト

https://superbeaver-film.toho-movie.jp/

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/