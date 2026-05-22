7人組グループ「XG」が31日フィリーズ戦に登場

米大リーグ・ドジャースは21日（日本時間22日）、日本の人気ガールズグループ「XG」が、31日（同6月1日）の始球式に登場することを発表した。現地のファンからも驚きと喜びの声があがっている。

日本の早朝5時にニュースが飛び込んだ。ドジャース公式Xは「XGが5月31日の始球式に登場！」と、XGのビジュアルと共に投稿。本拠地ドジャー・スタジアムで開催されるフィリーズ戦で、セレモニアルピッチを行う予定だ。

XGは日本発の7人組ガールズグループ。力強いラップやダンスを武器に、全米ビルボードチャートでランクインするなど、日本だけでなくアメリカでも人気を博している。この投稿には米国のファンからもコメントが相次いでいる。

「30日に行くんだけど…本当にショック」

「彼女たちはオオタニのお気に入りのグループって聞いたぞ」

「マジかよ」

「私の推し界隈が繋がった」

「なんだと」

「わあああああ 行きたかったよ」

「うん、え？なに？」

「ついにこの時が!!」

「おいおい、最高すぎやろ」

ドジャースは20日（同21日）まで行われたパドレスとの首位攻防3連戦を2勝1敗と勝ち越して首位をキープ。休養日を挟んで22日（同23日）からは、ナ・リーグ中地区で首位を走るブルワーズとの強豪対決が控えている。



（THE ANSWER編集部）