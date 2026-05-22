お笑いコンビ・爆笑問題が、日本テレビ系演芸番組『笑点』の60周年を記念した『笑点60周年スペシャル』（5月31日午後4時30分〜6時放送 ※一部地域を除く）で、27年ぶりに演芸コーナーに出演することが発表され、コメントを寄せました。

爆笑問題は「27年ぶりの出演オファー、ご無沙汰だったので単純にうれしかったです。僕らも今年で61歳になり、子どもの頃から当たり前に見てきた『笑点』とはほぼ同い年。現在司会の昇太さんは若手時代から切磋琢磨（せっさたくま）してきた同世代ですし、（林家）たい平さんとは、NHK新人演芸大賞で一緒に出ていた仲間だったり、（春風亭）一之輔さんは大学の後輩だったりと、そんな彼らが『笑点』を引っ張っている姿には驚きと感慨深さがあります」と番組への思いを明かしました。

27年前、五代目・三遊亭圓楽さんが司会を務めていた時代以来の出演となる爆笑問題。今回のための新作漫才をひっさげ、舞台に臨みます。

爆笑問題は「気がつけば、子どもの頃に見ていた当時の（桂）歌丸さんや圓楽（五代目）さんたちの年齢を超えていてゾッとしますね。今回の新作ネタの見どころは、ズバリ『笑点への愛』。そこに注目してほしいです」と意気込みを寄せています。

ほかにも、60年にわたりオープニングで流れている『笑点のテーマ』に、実は歌詞が付いていて、それをみんなで歌おうという企画や、5月2日に初公開した日本テレビが持つ番組最古の映像を基にした特別な大喜利など、“くだらなくて、しょうもない、最高の笑い”を1時間半たっぷり放送する予定です。