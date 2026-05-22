アイドルグループＢｅｒｒｙｚ工房の元メンバー、菅谷梨沙子（３２）が、病気のためにＳＮＳ更新が滞っていたことを告白した。

１５日、５日ぶりにインスタグラムへ書き込んだ。間隔が空いた理由を「更新が空いていたのはそう…溶連菌になってしまったから…わたしが。。ＨＰ-１００ダメージから徐々に回復中」とつづった。

溶連菌感染症は、幼児がなることで知られているが、３２歳の菅谷も罹患。自身も「溶連菌は幼稚園以降なった事なく、子供がなる風邪のイメージだったから検査して陽性だった時びっくりしました。」と驚いていた。

症状はヘビーだった。「全身の節々が痛すぎる、頭の全てが激痛、さらに４０°の高熱、喉激痛。今までに経験した事ない倦怠感と激痛でこの５日間程とても長かった…泣」と切々と記した。

菅谷は、２０１５年のグループ活動休止の２０１７年に結婚。２０１８年３月と２０２０年９月の２女児をもうけている。

「ほぼ同じタイミングで長女も溶連菌になったけど、、２日で完全復活を横に、わたしはおじゃる丸に登場する貧乏神の貧ちゃんみたいになりました。。ようやく熱下がりましたが、抗生剤を飲み切らないといけないのでまだ頑張ります…！」と誓った梨沙子ママ。

「大人の溶連菌、本当に本当に辛いです お子さまがいるママ・パパはもちろん、そうじゃなくても職場だったり通勤路で…も全然あるみたいなので！！！季節の変わり目、みなさんも体調には気をつけて過ごしてくださいね」と呼びかけていた。

自身の近影もアップ。アイドル時代と変わらない口をすぼめたキュートなショットに、コメント欄でも「まさかの大人溶連菌」という声とともに「これはかわいい」という声が上がっていた。