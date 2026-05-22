元乃木坂46の和田まあや（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。21日に東京ドームで行われた後輩梅澤美波（27）の卒業コンサートに訪れた様子を投稿した。

ステージを終えたばかりでドレス姿の梅澤を囲むようにして、応援に駆けつけた若月佑美（31）、秋元真夏（32）、新内眞衣（34）や、引退した星野みなみさんらOGが大集合した豪華ショットを公開した。

また、「1期生の楽屋では一曲目は空扉から始まって、上空登場なんじゃないか！とひなちまが予想していました 一曲目に空扉のイントロ流れて、梅ちゃんが上空に登場した時、私達は客席で『あたったー！』と盛り上がりました」とセットリストの予想的中を報告。

「そして、どこにも披露することのない身内モノマネもたくさん見つけちゃった 卒業生の私達は可愛いみんなを見てキャッキャしてました 私は卒業ライブを終えて、迎えた次の日の朝の感情を今でも覚えています 梅ちゃんは何を想いながら過ごしたんだろ」と9年8カ月の活動を終えた後輩を思いやった。

この投稿には「うめとまいちゅんの並びがやけに懐かしく感じる」「OGのリラックス感とゴリゴリにブラッシュアップされたビジュ強ツヨ梅キャプ」「皆でわちゃわちゃキャッキャしてる姿が目に浮かぶ」などの声が寄せられている。