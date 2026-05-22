NHK「おかあさんといっしょ」第19代目うたのおねえさんを務めた歌手はいだしょうこ（46）、初代「体操のお姉さん」を務めた秋元杏月（29）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」にゲスト出演。アンジャッシュ児嶋一哉（53）から聞かれたイメージに困惑した。

「ぽいぽいトーク」のコーナーで児嶋から「生意気なガキを黙らせる技あるっぽい」と聞かれた。

ハライチ澤部佑は児嶋の乱暴な表現に「そんな子いない！」とつっこんだ。2人は悩むと、澤部は「1回×出しておきましょうか」とエスコートしスタジオを笑わせた。

児嶋は「言い方がちょっと」と前置きし「例えばロケとかしててちっちゃい子が本当うるさくて。ロケにならないようなときに、俺のデータ的に必殺技は『好きな子いるだろ？』って言うと本当に黙るのよ。『いないよ』ってなるの。本当にこれは使ってきたから。あれよ？殴ったりとかそういうのじゃないよ？」と実体験を語った。

スタジオは「へ〜！」と児嶋の技に驚いた。

はいだは「みんないろんな場所から来ていて、いつもの保育園とか幼稚園とかじゃないからみんなも緊張してる。だから私たちが“お約束”っていうのは危なくないようにするんですけど、それも結構お話し聞いてくれる。泣いてる子にはまた寄り添うとか、あるんですけど」と解説した。

澤部は「むしろ緊張しているのを解放させる方が大変というか」とはいだの解説に納得した。