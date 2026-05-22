10年前、長野県軽井沢町でスキーツアーバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡した事故。一審の実刑判決を不服として控訴していたバス運行会社社長など2人に対し、22日、東京高裁は控訴棄却を言い渡しました。



裁判長「主文、本件各控訴をいずれも棄却する」



東京高裁の吉崎佳弥裁判長は、無罪を主張した被告2人の控訴を棄却しました。2016年1月、東京から来たスキーツアーバスが軽井沢町で道路脇に転落。乗っていた大学生13人と運転手2人が死亡しました。





この事故の裁判で、一審の長野地裁は、業務上過失致死傷の罪に問われたバス運行会社社長の髙橋美作被告（64）に禁錮3年、当時、運行管理者だった荒井強被告（57）に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。今回の裁判の争点は、被告2人が「事故を予見できたか」という点。2人は控訴審でも一審と同様「事故は予見できなかった」と無罪を主張していました。東京高裁は「ずさんな運行管理体制があり、技量・経験が少ない運転手に運転させることは危険性が高いことは明らか。事故の予見可能性があったという一審判決は不合理とは言えない」として被告側の控訴を退けました。控訴棄却を受け、被告2人の弁護人は取材に対し「まずは判決文を確認する」としています。事故が起きてからのこの10年間、遺族側は国交省などと意見交換を重ね、バス事故の再発防止を訴え続けてきました。ところが、今年5月6日、福島県郡山市の磐越道で高校生が犠牲となるバス事故が発生。またしても前途ある若者の尊い命が奪われました。いま問われているのはバスを安全に運行する管理体制です。判決後、会見を開いた遺族は…。遺族会代表 田原義則さん（二男・寛さんを亡くす）「会社側の責任を認められたということは、私たちの10年間の思いであるとか、取り組んできたことが間違ってなかったということを再認識しました」遺族会 大谷慶彦さん（長男・陸人さんを亡くす）「まず2人に対して一番最初に思うのは、上告はしないで下さいと、もうこれ以上遺族を悲しませないでほしいというのが一番の意見です」バス事故でわが子を失って10年。事故の教訓は生きているのか…。悲劇が繰り返されないために、これからも問われ続けます。