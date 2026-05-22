『今日好き』ゆあ＆ゆうひにクライストチャーチ編の裏話を聞いてきた お互いの第一印象は“怖かった”？
4月18日に東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』で、ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のスペシャルステージが行われた。
【動画】ゆあ＆ゆうひがクライストチャーチ編を振り返り！楽しかった思い出は？
オリコンニュースでは、同ステージに出演したゆあ（小林ゆあ）とゆうひ（岩間夕陽）にインタビューを実施。5月4日に最終回を迎えた『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』に参加していた2人に、旅中の裏話やお互いの第一印象を聞いてきた。
――『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した感想を教えてください
ゆあ：みんなやったことない髪の毛をしていて、いつもと雰囲気違かった。この大きいリボンも持つことなくて…。
ゆうひ：バックでしょ？これ。
ゆあ：そう、これバックなんですよ。バックに見えないですよね。
ゆうひ：『今日好き』って制服でキャピキャピしてるというか、高校生っぽいステージが結構多いと思うんですけど、今回はモード系めっちゃかっこいい系に挑戦しました。こういう衣装も、今まで着たことなかったから、めっちゃ緊張しましたし、みなさんが歓声をくださって、とても楽しかったです。
――ファッションポイントは？
ゆあ：やっぱりこのでっかいリボンですね。
ゆうひ：この靴すごいヒールなの、わかりますか？これすごい歩くの難しくて。ステージ前にめっちゃ練習してました。あと、こういうヒラヒラとかリボンとか…。髪の毛にもリボンがみんなついてると思うんですけど…。
ゆあ：おそろです！
ゆうひ：あとさ、ドット多くない？最近流行ってるから！
――クライストチャーチ編でお2人は初めて会ったと思いますが、お互いの第一印象はどうでしたか？
ゆうひ：先いい（笑）？
ゆあ：いいよ（笑）。
ゆうひ：（前の旅の）映像で見てる時は、すごいノリが良くて、めっちゃ怖いと思っちゃったの。めっちゃ怖かったのね。陽気でグイって感じだったから…。怖かったんですけど、実際会ってみると、すごいノリが良くて、めっちゃ優しい子でした。
ゆあ：イエーイ！ゆあは、気が強そうだなって思いました（笑）。
ゆうひ：え！本当に（笑）？
ゆあ：うん。目が大きいから…。
――一緒に過ごして見つけたいいところは？
ゆうひ：人を肯定することしかしません。人のいいところを見つけるのが上手な子です
ゆあ：そうでーす（笑）！
ゆうひ：明るくて、場を和ましてくれる人です。
ゆあ：ゆうひは、しゃべってておもしろい。
ゆうひ：ありがとう！それだけかなあ（笑）？
ゆあ：顔もかわいいし、目は大きいし。フェイスラインがキレイです。
――旅中楽しかったことや、思い出に残ってることがあれば教えてください
ゆうひ：2人でお菓子を食べたんですね。ニュージーランドにしか売ってない、リンゴ酢のポテトチップスを食べたんですけど、それが思い出です。
ゆあ：まじでおいしかった。ゆあも一緒です。酢のポテチなんか食べたことなくて、初めて食べた。
――行って楽しかったところは？
ゆうひ：恋愛に集中しすぎて観光できてなかったかもしれない（笑）。
ゆあ：2ショットで行ったカヌー。自然を楽しめました！
ゆうひ：動物園。アルパカと触れ合ったんですけど、その時にめっちゃツバ吹きかけられて（笑）！それが一番印象に残ってます。楽しかった思い出です。
――ゆあちゃんは旅で泣いてましたね
ゆあ：そうなんですよ〜。
ゆうひ：予告毎回泣いてない？「むかつくくらい大好き」みたいな。
ゆあ：あれ、使われてて…。ちょっと恥ずかしいからやめてほしいんですけど…。 いや、本当に。
――情熱的な恋愛だった？
ゆあ：そうです。今回頑張った、まじで。まじで頑張った。
ゆうひ：めっちゃ一途だった気がする。
ゆあ：そうなの！
――ゆうひちゃんは成立されましたね！
ゆうひ：はい！
ゆあ：ふざけんな（笑）！
――女子メンバーの仲も深まりましたか？
ゆあ＆ゆうひ：めっちゃ仲良いです！
ゆうひ：撮影で被ることがあるんですけど、撮影の後に一緒にご飯行くとか。撮影中にも話が絶えないくらい話してる。めっちゃめちゃ仲いいです！プライベートで、遊ぶ日決めるぐらい、仲良いです。
ゆあ：うん。めっちゃ仲いいです。
――女子メンバーでどこか出かけられるとしたら？
ゆあ：ディズニーランド。
ゆうひ：ディズニー行きたい！お泊まりしたい。
ゆあ：分かる！お泊まりがしたいわ！
ゆうひ：楽しいもんね、絶対。
ゆあ：ホテル取って女子会みたいな。大食いしたいです。
――ファンの皆さんにどういう自分を見せていきたいですか？
ゆうひ：私は成立したので、カップルとして、彼氏と一緒に楽しんでいる姿を皆さんにお見せできたらいいなと思います。
ゆあ：ゆあは、1人で楽しんでる姿を皆さんに見せたいと思います（笑）。
――ゆあちゃんは、次継続するならどういう風に頑張りたいですか？
ゆあ：「継続で来てほしかったです」っていう旅が言われる旅がいいです！
【動画】ゆあ＆ゆうひがクライストチャーチ編を振り返り！楽しかった思い出は？
オリコンニュースでは、同ステージに出演したゆあ（小林ゆあ）とゆうひ（岩間夕陽）にインタビューを実施。5月4日に最終回を迎えた『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』に参加していた2人に、旅中の裏話やお互いの第一印象を聞いてきた。
ゆあ：みんなやったことない髪の毛をしていて、いつもと雰囲気違かった。この大きいリボンも持つことなくて…。
ゆうひ：バックでしょ？これ。
ゆあ：そう、これバックなんですよ。バックに見えないですよね。
ゆうひ：『今日好き』って制服でキャピキャピしてるというか、高校生っぽいステージが結構多いと思うんですけど、今回はモード系めっちゃかっこいい系に挑戦しました。こういう衣装も、今まで着たことなかったから、めっちゃ緊張しましたし、みなさんが歓声をくださって、とても楽しかったです。
――ファッションポイントは？
ゆあ：やっぱりこのでっかいリボンですね。
ゆうひ：この靴すごいヒールなの、わかりますか？これすごい歩くの難しくて。ステージ前にめっちゃ練習してました。あと、こういうヒラヒラとかリボンとか…。髪の毛にもリボンがみんなついてると思うんですけど…。
ゆあ：おそろです！
ゆうひ：あとさ、ドット多くない？最近流行ってるから！
――クライストチャーチ編でお2人は初めて会ったと思いますが、お互いの第一印象はどうでしたか？
ゆうひ：先いい（笑）？
ゆあ：いいよ（笑）。
ゆうひ：（前の旅の）映像で見てる時は、すごいノリが良くて、めっちゃ怖いと思っちゃったの。めっちゃ怖かったのね。陽気でグイって感じだったから…。怖かったんですけど、実際会ってみると、すごいノリが良くて、めっちゃ優しい子でした。
ゆあ：イエーイ！ゆあは、気が強そうだなって思いました（笑）。
ゆうひ：え！本当に（笑）？
ゆあ：うん。目が大きいから…。
――一緒に過ごして見つけたいいところは？
ゆうひ：人を肯定することしかしません。人のいいところを見つけるのが上手な子です
ゆあ：そうでーす（笑）！
ゆうひ：明るくて、場を和ましてくれる人です。
ゆあ：ゆうひは、しゃべってておもしろい。
ゆうひ：ありがとう！それだけかなあ（笑）？
ゆあ：顔もかわいいし、目は大きいし。フェイスラインがキレイです。
――旅中楽しかったことや、思い出に残ってることがあれば教えてください
ゆうひ：2人でお菓子を食べたんですね。ニュージーランドにしか売ってない、リンゴ酢のポテトチップスを食べたんですけど、それが思い出です。
ゆあ：まじでおいしかった。ゆあも一緒です。酢のポテチなんか食べたことなくて、初めて食べた。
――行って楽しかったところは？
ゆうひ：恋愛に集中しすぎて観光できてなかったかもしれない（笑）。
ゆあ：2ショットで行ったカヌー。自然を楽しめました！
ゆうひ：動物園。アルパカと触れ合ったんですけど、その時にめっちゃツバ吹きかけられて（笑）！それが一番印象に残ってます。楽しかった思い出です。
――ゆあちゃんは旅で泣いてましたね
ゆあ：そうなんですよ〜。
ゆうひ：予告毎回泣いてない？「むかつくくらい大好き」みたいな。
ゆあ：あれ、使われてて…。ちょっと恥ずかしいからやめてほしいんですけど…。 いや、本当に。
――情熱的な恋愛だった？
ゆあ：そうです。今回頑張った、まじで。まじで頑張った。
ゆうひ：めっちゃ一途だった気がする。
ゆあ：そうなの！
――ゆうひちゃんは成立されましたね！
ゆうひ：はい！
ゆあ：ふざけんな（笑）！
――女子メンバーの仲も深まりましたか？
ゆあ＆ゆうひ：めっちゃ仲良いです！
ゆうひ：撮影で被ることがあるんですけど、撮影の後に一緒にご飯行くとか。撮影中にも話が絶えないくらい話してる。めっちゃめちゃ仲いいです！プライベートで、遊ぶ日決めるぐらい、仲良いです。
ゆあ：うん。めっちゃ仲いいです。
――女子メンバーでどこか出かけられるとしたら？
ゆあ：ディズニーランド。
ゆうひ：ディズニー行きたい！お泊まりしたい。
ゆあ：分かる！お泊まりがしたいわ！
ゆうひ：楽しいもんね、絶対。
ゆあ：ホテル取って女子会みたいな。大食いしたいです。
――ファンの皆さんにどういう自分を見せていきたいですか？
ゆうひ：私は成立したので、カップルとして、彼氏と一緒に楽しんでいる姿を皆さんにお見せできたらいいなと思います。
ゆあ：ゆあは、1人で楽しんでる姿を皆さんに見せたいと思います（笑）。
――ゆあちゃんは、次継続するならどういう風に頑張りたいですか？
ゆあ：「継続で来てほしかったです」っていう旅が言われる旅がいいです！