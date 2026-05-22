NMB48岡腰星来、19歳の瑞々しさあふれる水着グラビア グループの未来担う注目メンバー
アイドルグループ・NMB48の岡腰星来が、22日発売の『アップトゥボーイ』vol.363（ワニブックス）に登場する。このたび、誌面カットが公開された。
【表紙カット】新人とは思えない…ミューズの輝き放つ大野愛実
本誌初登場を果たした岡腰。今回は、19歳の瑞々しく弾けるフレッシュな存在感を存分に活かした等身大の姿を収めた。水着グラビアも披露している。
27日発売のNMB48最新シングル「初めてのオール」では、初の表題曲選抜メンバーに選ばれるなど、グループの未来を担う岡腰。キラキラと輝く今の瞬間をたっぷりと詰め込んだ。
なお、同号の表紙・巻頭グラビアは同グループの大野愛実が担当する。
【表紙カット】新人とは思えない…ミューズの輝き放つ大野愛実
本誌初登場を果たした岡腰。今回は、19歳の瑞々しく弾けるフレッシュな存在感を存分に活かした等身大の姿を収めた。水着グラビアも披露している。
27日発売のNMB48最新シングル「初めてのオール」では、初の表題曲選抜メンバーに選ばれるなど、グループの未来を担う岡腰。キラキラと輝く今の瞬間をたっぷりと詰め込んだ。
なお、同号の表紙・巻頭グラビアは同グループの大野愛実が担当する。