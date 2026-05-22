プールで泳ぐ飼い主さんを見て、「溺れている！」と勘違いしてしまった大型犬。必死に助けようとする姿は記事執筆時点で3.3万回以上再生を突破。「心配してるんだね」「優しすぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：プールで泳ぐ男性→『溺れている！』と勘違いした大型犬が、危険を察して…『まさかの行動』】

プールに潜る飼い主さんを見て、愛犬の様子が…？

TikTokアカウント「@happy_life1102」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ハッピー」ちゃんが、プールの中で見せたまさかの行動。

この日、ハッピーちゃんと一緒にお庭のプールに入っていたという飼い主さん。ゴーグルをつけて水の中に潜って遊んでいたそうですが、それを見ていたハッピーちゃんはどこか落ち着かない様子だったのだとか。

水の中で泳ぐ飼い主さんのあとを追いながら、「なんで出てこないの…？」と言いたげな不安そうな表情を浮かべていたといいます。

まさかの大勘違い！

なかなか水から上がってこない飼い主さんを見て、さらにさらに焦りが増していくハッピーちゃん。ついには「ちょっと、本当に大丈夫なの！？」と言わんばかりに、飼い主さんを鼻でツンツンし始めたそうです。

それでも潜り続ける飼い主さんを見て、ハッピーちゃんの心配は限界に。飼い主さんの水着の裾を咥えて、全力で引っ張り出したのだとか。完全に飼い主さんが溺れてしまったと勘違いして、救助活動に乗り出してしまったようです（笑）

これには流石に飼い主さんも泳ぎをストップ。水から顔を出すと、ハッピーちゃんは不安気な上目遣いで「もう無茶しないでね…」と訴えかけるように、じっと飼い主さんを見上げていたといいます。

健気すぎる救助活動、だけど時には激しすぎて…！？

その後も、飼い主さんが潜るたびに救助活動（？）を続けてくれたというハッピーちゃん。悲壮感たっぷりの表情を浮かべながらも毎回必死に助けようとしてくれる姿があまりにも健気で、愛おしく感じてしまいます。

さらに、なんとか水の中から引き上げようとしたのか、飼い主さんに覆い被さるようにして前足でバシャバシャする場面も。その勢いは、飼い主さんが思わず「助けるというより倒しにきてる（笑）」と感じてしまうほどだったといいます。

それでも最後には飼い主さんの顔をクンクン嗅いで無事を確認していたそうで、ハッピーちゃんの愛情と優しさがたっぷり伝わるシーンとなったのでした。

この投稿はTikTokで3.3万回以上再生され、コメント欄には「心配なんですね」「優しいワンちゃんだなあ」「泳ぎをサポートしてるトレーナーさんみたい笑」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『@happy_life1102』さまでは、お茶目なハッピーちゃんの日常の様子や、面白シーンなどが数多く投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「＠happy_life1102」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。