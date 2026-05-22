飼い主さんが洗濯物を畳むテーブル代わりとして、お手伝いをしてくれていたほたてくん。ところがうっかり洗濯物を落としてしまい、その時に見せた表情があまりにも愛おしすぎると話題になりました。

「微動だにしない感じが可愛すぎます」「ほたてちゃん、いい仕事しますね」など反響を呼び、7万回以上再生されています。

【動画：洗濯物を畳んでいたら、ちょうど犬がいたので『頭に洗濯物を置いてみた』結果…愛おしすぎる光景】

ちょうどいいところにいたほたてくん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『フレブル水産 ほたてとあさり』へ投稿された、フレンチブルドッグの「ほたてくん」の様子です。この日飼い主さんが洗濯物を畳んでいると、ちょうど目の前に座っていたのだそう。

ちょうど洗濯物と飼い主さんの間にいるため、洗濯物が体の上を通り過ぎていくのですが、微動だにしないほたてくん。そこで飼い主さんは、畳むためのお手伝いをお願いすることにしたのだとか。

見事なテーブルぶりを発揮

試しにタオルを頭の上で畳んでみると、やはりほたてくんは動きません。畳み終えたタオルを体の上から降ろして脇へ置くと、急に頭が軽くなったからか「あれ？」と顔をそちらへ向けたものの、動いたのはそれだけだったといいます。

しかも、更にタオルを頭の上に置いて畳み始めると、またじっとしてくれるほたてくん。あまりにも動かないので、飼い主さんは畳んだタオルを頭の上に置いたまま、新しいタオルを畳んでみることにしたのでした。

落としてしまったほたてくん

三枚積み重なったところで、飼い主さんの手が気になったのか、頭を下げた拍子にとうとうタオルが落ちてしまいました。するとほたてくんは「落ちちゃった…」と少し落ち込んだ様子で飼い主さんを見上げてきたのだそう。

その表情のあまりの可愛さに、思わずぎゅっと抱きしめた飼い主さん。お利口さんにテーブルの代わりを務めていてくれたことからも、飼い主さんのことが大好きでお手伝いするのも楽しかったのかなと、心がほっこりする出来事でした。

この投稿へは「ほたてちゃん、えらい子ちゃん」「自分の役目を全うしてますね」「お手伝いのお駄賃はおいしいおやつかな」「スマホ置きにもなります笑」など、テーブル代わりにされても全く動じず役目を果たしたほたてくんの姿に魅せられた視聴者から、たくさんのコメントと2000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『フレブル水産 ほたてとあさり』では、フレンチブルドッグの「ほたてくん」の表情豊かで愛らしい様子や、飼い主さんイチオシの思わず微笑んでしまう癒しの瞬間がたくさん公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「フレブル水産 ほたてとあさり」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。