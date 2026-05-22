2004年に行われた日朝首脳会談から5月22日で22年が経ちました。拉致被害者横田めぐみさんらの帰国が果たせないなか、母・早紀江さんは「大きな声で喜ぶ日をかなえてほしい」と心境を語りました。



桜の木の前で微笑む中学生…横田めぐみさん当時13歳。



1977年11月、北朝鮮に拉致されその日常を奪われました。



いまだ帰国を果たせないまま、ことしで49年が経とうとしています。





明るい性格で歌うことが大好きだっためぐみさん。母・早紀江さんはいまも鮮明に覚えています。＜母・横田早紀江さん＞「本当に小さいときの明るくて元気な声を忘れることができませんし…なんとか日本に帰ってああいう大きな声できっとまた話してくれるだろうなと」はじめて日朝首脳会談が開かれたのは24年前のことでした。この首脳会談で北朝鮮は日本人の拉致を認め蓮池薫さんや曽我ひとみさんらが帰国を果たしました。そして22年前の5月22日。2回目の日朝首脳会談が開かれました。蓮池薫さんや曽我ひとみさんの家族などの帰国につながりましたがその後、日本と北朝鮮による首脳会談は途絶えています。その間、政権は幾度と変わり、去年10月には高市内閣が発足。早紀江さんは5月8日、拉致問題担当大臣を兼務する木原官房長官と面会しました。ことし2月に大阪で開かれた写真展のアルバムと、来場者メッセージを手渡し早期解決を訴えました。＜拉致問題担当相 木原官房長官＞「めぐみさんがご家族とともに自由に過ごせる日々を取り戻したいそういう一心……必ず私の代で解決したいという思いは引き続き持ち続けております」いまだ戻らない娘。進展がないまま時間が過ぎていきます。＜母・横田早紀江さん＞「もう90歳になっちゃったもんですからもういつなんどきどういうことが起きるかわからないから……早くめぐみちゃんが帰ってきてここの上からみなさんありがとうって大きな声で喜んでにこにこして 話す日を必ずかなえてください っていつも祈ってるんです」一日も早い拉致問題の解決へ……残された時間はそう長くはありません。