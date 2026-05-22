幕末から明治の「長崎」を描くなどし、国の内外で高い評価を受ける漫画家の高浜寛さん。

その新作の連載が始まります。

舞台は “近未来のハウステンボス”。

オランダの歴史と文化の奥行きを、エンターテインメントとして楽しめます。

冒頭のシーンで描かれるのは、嵐の海を進むオランダの帆船。

こちらは歌劇の一幕で、演じるのはハウステンボス歌劇団です。

22日(金)午後9時から、リイド社のWebコミック「トーチweb」で連載が始まる『アンカリング・ダッチマン』。

ハウステンボスと漫画家 高浜寛さんの共同企画です。

高浜さんはこれまで、幕末や明治の長崎を舞台にした3つの作品を手掛けていますが、今回は2036年。

近未来のハウステンボスが舞台です。

美術館の学芸員女性と、350年前に沈没した船の航海士の幽霊による、“時空を超えたラブストーリー” を軸に、物語が展開します。

連載開始にあたり、ハウステンボスの高村社長は「本作を通じてオランダとハウステンボスの魅力が、より多くの方の記憶に残るものになることを期待しています」とコメントしています。

22日(金)夜に配信される「第1話」は、無料で閲覧できるということです。