¡Úµð¿Í¡ÛÊ¿»³¸ùÂÀ¤¬Éé½ý¸òÂå¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¤Ëº£µ¨½éÄ¹ÂÇ¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤âº¸ÂÀ¤â¤âÉÕ¶á¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÊ¿»³¸ùÂÀÆâÌî¼ê¤¬Éé½ý¸òÂå¤ò¤·¤¿¡£
¡¡£·ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¶²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢£±£³£°¥¥í¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦Íã¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Èº¸ÂÀ¤â¤âÉÕ¶á¤òÍÞ¤¨¤Æ¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤òÂåÁö¤ËÁ÷¤ê¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤«¤é¡¢£·»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Çº£µ¨½é¤ÎÄ¹ÂÇ¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÌµÇ°¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£