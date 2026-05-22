5月23日（土）の近畿地方は、雲の多いスッキリしない天気が続くでしょう。南部を中心に断続的に雨が降りそうです。

湿った空気が南から流れ込み、紀伊半島の南東側では、断続的に雨が降るでしょう。北部や中部では、晴れ間の出る時間もありますが、雲の広がりやすい天気が続きます。大きな天気の崩れはないものの、山沿いを中心ににわか雨に注意が必要です。

朝の最低気温は前日と同じか低い所が多く、15～20℃くらいでしょう。6月並みの朝の気温になりそうです。日中の最高気温は、地域によって大きく体感が変わります。雨が降ったりやんだりする南部では、前日よりも大幅に低い20℃前後。雨のやむ北部は前日より大幅に高い25℃前後になりそうです。大阪や神戸は26℃くらいと、前日と同じくらいの見通しです。

24日（日）の午前中にかけて南部では断続的に雨が降りますが、午後を中心に晴れ間の出る所が多くなるでしょう。気温も土曜より高くなりそうです。

25日（月）は広い範囲での貴重な日ざしで、最高気温は30℃くらいまで上がるでしょう。来週半ばは天気が崩れますが、気温は高く蒸し暑くなりそうです。