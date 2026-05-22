アメリカ・サンディエゴ在住の俳優・武田久美子（57）が、23歳の娘・ソフィアさんとのセクシーな親子ショットを公開し、様々な反響が寄せられている。

【映像】武田久美子、ビキニ姿＆親子ショット（複数カット）

これまでにもSNSで、スタイル際立つ純白のドレス姿や、貝殻プリントのビキニショットなど、色気あふれる姿を公開している武田。

また、娘のソフィアさんとの仲むつまじい親子ショットも度々披露しており、「お二人共カッコ良く、お綺麗ですよ！」「仲良し親子、素晴らしい！」などの反響を呼んでいた。

武田久美子、娘との親子ショット披露

21日に更新したブログでは、「娘とジャンニベルサーチの元旧宅レストランを訪れました。娘からプレゼントされた、ルイ・ヴィトンのバッグを持って 彼女が着て行きなさいって貸してくれたドレスを着て行きました」とつづり、胸元あらわなセクシーなドレス姿でポーズを決める写真や、カメラに向かいほほえむ親子ショットを披露した。

仲むつまじい2人の姿にファンからは、「親子というより姉妹に見えますね！」「娘さんの衣装を見事に着こなされていて、とてもお似合いです！」「ソフィアさんと2人、黒をまとった美しさはともに ギリシャ神話の女神のようです！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）