¡ÖÉ´¿Í¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¢ö ÉÙ»Î»³¤Î¾å¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤ËÂÐ¤·¡Ä Ê¸³ØÅª¤Ê¥ª¥Á¤ò´®Ç½¤»¤è¡ª¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡ØÊ¸³ØÅª¤Ê¥ª¥Á¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡¡Àã¤Î¥ä¥É¥«¥ê4¥³¥Þ·à¾ì¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÀã¤Î¥ä¥É¥«¥ê¤µ¤ó¡Ê@yukinohotel¡Ë¤¬ÉÁ¤¯4¥³¥ÞÌ¡²è¤À¡£
¡¡Ï¢ºÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÊ¸³ØÅª¤Ê¥ª¥Á¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÎã¤Ë¡ÖÊ¸³ØÅª¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¡¢»ä¤Ê¤ê¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¡½¡½¡Ö²¿¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎÀ¤Î¤¢¤ë¾Ð¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤¢¤È98¿ÍÍ¶¤¦¤«¤é ¼¡¤ÎÆüÍËÆüÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤í¤¦¡ª¡×
¡Ö¿ÍÌ®¤¹¤´¡×
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´ÊÁÇ¤«¤Ä¼ñ¤Î¤¢¤ë³¨¤Î°õ¾Ý¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤Ö¤Ã¤È¤ó¤À²ñÏÃ¤òÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºÇ½é¤Î2¥³¥Þ¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤··ë¶É¡¢¡Ö98¿ÍÍ¶¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢97¿Í¤ËÃÇ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡98¿Í¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤±¤ì¤É¡Ê¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥´¥¤¤¬¡Ë¡¢OK¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï1¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¿¬¤¹¤Ü¤ß¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡£
¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢Í§¿Í¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡Ö¿ÍÌ®¤¹¤´¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡£
¡¡2¥³¥ÞÌÜ¤Î¡Ö¿ÍÌ®¤¹¤´¡×¤È4¥³¥ÞÌÜ¤Î¡Ö¿ÍÌ®¤¹¤´¡×¡¢Æ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âºî²È¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¹¥¤¤À¡ÊÅÁ¤ï¤ì¡Ä¡Ä!!¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤ÎÊ¸³ØÅª¥ª¥Á¡¢»É¤µ¤ë¡×ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÃÎÀ¾Ð¤¤¡×¤Î1ºî¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á±«Ìî¿þ