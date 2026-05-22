¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¸µ¡È¥È¥Ã¥×¡É¤òÂáÊá¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë3900Ëü±ß¤ÎÂ»³²¡¢ÆÃÊÌÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¡¡ÉÔÀµÀÁµá·«¤êÊÖ¤·¤¿¤«
´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¶Ì½Ð¡×¡£
¤½¤Î¸µÌò°÷¤¬¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÌó3900Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Þ¤Ç±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿Àõ±ºÅ¯É×ÍÆµ¿¼Ô¡£
²áµî¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¶Ì½Ð¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¸µÌò°÷¡¦Àõ±ºÅ¯É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê2022Ç¯¡Ë¡§
¶Ì½Ð¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤Ë°Â¤¯¡¢ÆüËÜ°ì¤Î°ÂÇä¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÀ¾Å°ÍÆµ¿¼Ô¤ËÇÉ¸¯¼ê¿ôÎÁ¤ò¿åÁý¤·¤µ¤»¡¢Àõ±ºÍÆµ¿¼Ô¤¬¤½¤Î°ìÉô¤ò¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÎÏ¶¯¤¯¿®Ç°¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àõ±ºÍÆµ¿¼Ô¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¸µÌò°÷¡¦Àõ±ºÅ¯É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê2022Ç¯¡Ë¡§
¤¤¤¤¤â¤Î¤ò°Â¤¯Çä¤ë¤Î¤¬²æ¡¹¤Î¿®Ç°¡£¤½¤ì¤ò´Ó¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿åÁý¤·ÀÁµá¤·¤ÆÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿¶â¤ò¡¢°û¿©¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É»äÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿2¿Í¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÉÔÀµÀÁµá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£