¡ÖÃù¶â²¼¼ê¡×¤ÏÀ³Ê¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¢ªÇ¾¤Î¥Ð¥°¡£40Âå¤«¤é¡È¾¡¼ê¤ËÃù¤Þ¤ëÂÎ¼Á¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¡Ö¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃù¶â¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤Î¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÀ¼£Âç³Ø¶µ¼ø¡¦ËÙÅÄ½¨¸ã»á¤ÎÃø½ñ¡Ø²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤¡Î¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¡Ï½¬´·¡Ù¤Ï¡¢²Ê³Ø¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡Ö¤ª¶â¤¬¾¡¼ê¤ËÁý¤¨¤ë¡×¾¯¤·¤Î¹©É×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÏÃÂê¤ÎËÜ¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ã¯¤Ç¤âº£Æü¤«¤éÃù¶âÂÎ¼Á¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡Ê¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡Ë¡×¤Î°Õ³°¤Ê°é¤ÆÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÇÃÇ¡Û¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡×¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î³µÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¿´¤Î¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢¸å¼Ô¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É·×²èÅª¤ËÃùÃß¤Ç¤¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¼ÁÌä¤´¤È¤Ë1¡Á4ÅÀ¤Ç¡¢6¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Î¹ç·×¤ÇºÇÂç24ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï17ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ä¶âÍ»¾å¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ª¶â¤ò¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¹ÔÆ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃù¶â¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö¾¯³Û¤«¤éÃùÃß¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ò°é¤ß¡¢¤è¤ê¤è¤¤¶âÍ»½¬´·¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§ËÙÅÄ ½¨¸ã¡ÊÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
Ë¡¤È¸À¸ì²Ê³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¡£ÀìÌç¤Ï¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¡¢ÍýÏÀ¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý¸À¸ì³Ø¡¢¿À·Ð¸À¸ì³Ø¡¢Ë¡¸À¸ì³Ø¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÏÀ¡£¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËË¡¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý³Ø¡¢Ë¡³Ø¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÊ¬ÀÏ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹É®³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç½ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¦µæ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ½ñ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¦¸ì³Ø½ñ¤òÂ¿¿ô´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤«¤éÁ´¹ñÊüÁ÷¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¸¦µæ°Ê³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ËÙÅÄ ½¨¸ã¡ÊÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡Ë)
ÌÀ¼£Âç³Ø¶µ¼ø¡¦ËÙÅÄ½¨¸ã»á¤ÎÃø½ñ¡Ø²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤¡Î¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¡Ï½¬´·¡Ù¤Ï¡¢²Ê³Ø¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡Ö¤ª¶â¤¬¾¡¼ê¤ËÁý¤¨¤ë¡×¾¯¤·¤Î¹©É×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÏÃÂê¤ÎËÜ¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ã¯¤Ç¤âº£Æü¤«¤éÃù¶âÂÎ¼Á¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡Ê¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡Ë¡×¤Î°Õ³°¤Ê°é¤ÆÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃùÃß¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤ëÎÏ¡×¡Ö¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¢¤ë²ÝÂê¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤ëÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢ÃùÃß¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î³µÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¿´¤Î¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢¸å¼Ô¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö¼«¿®¡×¤Î¸ú²Ì¥æ¥¿½£Î©Âç³Ø¤Î¥í¥¦¥ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡Ê¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¡Ë¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤Î6¤Ä¤Î¼ÁÌä¤«¤é¤Ê¤ëÄ´ººÊýË¡¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢726¿Í¤ÎÂç³Ø¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É·×²èÅª¤ËÃùÃß¤Ç¤¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¼ÁÌä¤´¤È¤Ë1¡Á4ÅÀ¤Ç¡¢6¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Î¹ç·×¤ÇºÇÂç24ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï17ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ä¶âÍ»¾å¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤ÇÃù¶âÂÎ¼Á¤Ø¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬¹â¤¤¤È¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤½ÐÈñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹²¤Æ¤ºÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¡Ö¼ê»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò²óÈò¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬Äã¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¬¤Á¤Ç¡¢ÃùÃß¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¹â¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ª¶â¤ò¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¹ÔÆ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃù¶â¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö¾¯³Û¤«¤éÃùÃß¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ò°é¤ß¡¢¤è¤ê¤è¤¤¶âÍ»½¬´·¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤³¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ëµ¤»ý¤Á¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ËÙÅÄ ½¨¸ã¡ÊÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
Ë¡¤È¸À¸ì²Ê³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¡£ÀìÌç¤Ï¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¡¢ÍýÏÀ¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý¸À¸ì³Ø¡¢¿À·Ð¸À¸ì³Ø¡¢Ë¡¸À¸ì³Ø¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÏÀ¡£¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËË¡¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý³Ø¡¢Ë¡³Ø¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÊ¬ÀÏ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹É®³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç½ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¦µæ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ½ñ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¦¸ì³Ø½ñ¤òÂ¿¿ô´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤«¤éÁ´¹ñÊüÁ÷¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¸¦µæ°Ê³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ËÙÅÄ ½¨¸ã¡ÊÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡Ë)