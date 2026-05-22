SUPER BEAVER、ノーチェックでドキュメンタリー公開 渋谷龍太「見ないという条件で」
4人組ロックバンド・SUPER BEAVER（渋谷龍太、柳沢亮太、上杉研太、藤原“37才”広明）が22日、都内で行われた初ライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』の初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】目元がカッコイイ！印象的なメイクで登場した渋谷龍太
渋谷は「本日は貴重なお時間、そして足元の悪い中、初日を選んで来ていただいてどうもありがとうございます。この映画が自分たちにとってどういうものになるのかは、正直、皆目検討もつかない状態で、ここに立たせてもらっていて。で、先ほど上映後、ここに立たせていただいて、お話しさせていただいたんですけども、顔が違うんですよね。今の方がニコニコ元気なんですよ。つまり映画を見た後に、この顔になれないという」と苦笑い。素材は700時間という膨大な量に。渋谷は「内容的に、どうなるか。俺、見てないからわかんないんだよ」と異例のノーチェックで公開されていることを明かし「いろんなものが映ってると思いますので、ありのまま受け止めていただけたらうれしいなと思ってます」と呼びかけていた。
現役の『めざましテレビ』のディレクターである若菜俊哉監督が心血を注いで作ったドキュメンタリー。渋谷は「いろんな方の力が集結して、この作品になったかと思うと感慨深いですよね。作品を観てないのに言うのもアレですけど」と笑う。改めて観るか問われると「それとこれとは別。感謝とは別物」と即答。「ドキュメンタリーを撮影するに当たって僕は、この作品ができあがっても見ないということを条件に撮ってもらいました。俺はステージ至上主義です。ここに立って、ここの場所で発信するものが全てでよくて。映像作品とかもあるけど、それだけ見てほしい。ドキュメンタリーを通じて苦悩する姿はいらないと思っている、今でも」と伝えていた。ドキュメンタリーでの悩みもあったが「第三者の視点から、このバンドがどう見えるのかは別の問題だと思った。もし俺がめちゃくちゃ好きなバンドがドキュメンタリーを公開するとなったら、そこ（客席）に座っていると思う。そういう興味はある」と思いを伝えていた。
SUPER BEAVERは、渋谷龍太（ボーカル）、柳沢亮太（ギター）、上杉研太（ベース）、藤原“37才”広明（ドラム）のメンバーで2005年に結成。一度はメジャーレーベルを離れる挫折を味わいながらも、自主レーベルを立ち上げ、ライブハウスをめぐりながらはい上がり、「今、最もチケットが取れないバンド」とも言われる存在となっている。同作では、圧倒的な熱量で駆け抜けたSUPER BEAVERの2025年＝20周年アニバーサリーイヤーの舞台裏を、密着カメラを通して余すことなく映し出す。
2025年のSUPER BEAVERは、2日間6万人を動員した千葉・ZOZOマリンスタジアムでのワンマンライブを筆頭に、多くのライブツアー敢行や豪華アーティストたちとの対バンライブ、音楽番組への出演や音楽フェスへの参加など精力的に活動。渋谷は映画俳優デビューも飾った。そんな中、「あなた一人ひとりとの距離感」を何より大切にしてきたバンドに、「有名になり、遠い存在へと変わってしまったのではないか」との声が上がることがあるという。SUPER BEAVERは果たして「変わったのか、変わらないのか」。充実のアニバーサリーイヤーを作り上げてきた2025年、バンドから発せられる言葉の奥で、葛藤し、時に熱い想いをぶつけ向き合ってきたものすべてを、密着カメラが追いかけた。これまで決して観客の前で見せることのなかった4人の姿や、若き日の貴重な映像も収録されるほか、神奈川・Kアリーナ横浜でのライブ映像も映画のために特別収録。バンドの過去と現在、SUPER BEAVERの魅力が詰まった渾身の映像作品となっている。
【写真】目元がカッコイイ！印象的なメイクで登場した渋谷龍太
渋谷は「本日は貴重なお時間、そして足元の悪い中、初日を選んで来ていただいてどうもありがとうございます。この映画が自分たちにとってどういうものになるのかは、正直、皆目検討もつかない状態で、ここに立たせてもらっていて。で、先ほど上映後、ここに立たせていただいて、お話しさせていただいたんですけども、顔が違うんですよね。今の方がニコニコ元気なんですよ。つまり映画を見た後に、この顔になれないという」と苦笑い。素材は700時間という膨大な量に。渋谷は「内容的に、どうなるか。俺、見てないからわかんないんだよ」と異例のノーチェックで公開されていることを明かし「いろんなものが映ってると思いますので、ありのまま受け止めていただけたらうれしいなと思ってます」と呼びかけていた。
SUPER BEAVERは、渋谷龍太（ボーカル）、柳沢亮太（ギター）、上杉研太（ベース）、藤原“37才”広明（ドラム）のメンバーで2005年に結成。一度はメジャーレーベルを離れる挫折を味わいながらも、自主レーベルを立ち上げ、ライブハウスをめぐりながらはい上がり、「今、最もチケットが取れないバンド」とも言われる存在となっている。同作では、圧倒的な熱量で駆け抜けたSUPER BEAVERの2025年＝20周年アニバーサリーイヤーの舞台裏を、密着カメラを通して余すことなく映し出す。
2025年のSUPER BEAVERは、2日間6万人を動員した千葉・ZOZOマリンスタジアムでのワンマンライブを筆頭に、多くのライブツアー敢行や豪華アーティストたちとの対バンライブ、音楽番組への出演や音楽フェスへの参加など精力的に活動。渋谷は映画俳優デビューも飾った。そんな中、「あなた一人ひとりとの距離感」を何より大切にしてきたバンドに、「有名になり、遠い存在へと変わってしまったのではないか」との声が上がることがあるという。SUPER BEAVERは果たして「変わったのか、変わらないのか」。充実のアニバーサリーイヤーを作り上げてきた2025年、バンドから発せられる言葉の奥で、葛藤し、時に熱い想いをぶつけ向き合ってきたものすべてを、密着カメラが追いかけた。これまで決して観客の前で見せることのなかった4人の姿や、若き日の貴重な映像も収録されるほか、神奈川・Kアリーナ横浜でのライブ映像も映画のために特別収録。バンドの過去と現在、SUPER BEAVERの魅力が詰まった渾身の映像作品となっている。