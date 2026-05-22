¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûº£µ¨½éÀèÈ¯¡¦Á°ÅÄ½ã¤¬5²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡ÊÑ²½µå¿¥¤ê¸ò¤¼ÂÇ¼ÔËÝÏ®¤·6Ã¥»°¿¶¡¡7²ó¤Ë¤ÏÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡¦»³ËÜÍ´Âç¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤Î±ç¸îÃÆ¤â
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥à(22Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¡¦Á°ÅÄ½ãÅê¼ê¤¬¡¢º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ç5²óÌµ¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï°éÀ®½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡£ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤·2¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åº¸Éª¤òÉé½ý¤·¡¢Éüµ¢¤Ç¤¤º¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç7»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.34¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÆüº£µ¨½é¾º³Ê¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¿åÌîÃ£µ©Áª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤ò¤æ¤ë¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÌ£¤ÎÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥«¡¼¥Ö¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ò³°¤¹¥·¥å¡¼¥È¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ÈÄ¾µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢Åª¤ò¹Ê¤é¤»¤ºÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
2²ó¤Ë¤ÏÌîÂ¼Í¤´õÁª¼ê¤«¤é1¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ïº£Æü¤¬½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥¨¥É¥Ý¥í ¥±¥¤¥óÁª¼ê¤ÈºÙÀîÎ¿Ê¿Áª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Þ¤¹¡£
4²ó¤Ë¤Ï·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤ËÂÐ¤·Ä¾µå¤ò3µåÂ³¤±¤ÆÅê¤¸¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢5²ó¤Ë¤Ï¥«¥¹¥È¥íÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÈÄ¾µå¤ò¸ò¸ß¤ËÅê¤²¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤ÎÌîÂ¼Í¤´õÁª¼ê¤Ë2ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥É¥Ý¥íÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÊø¤·»°µå»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÄÁª¼ê¤Ï¤³¤Î²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£5²ó63µåÌµ¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¼Ô16¿Í¤ËÂÐ¤·2°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏDeNA¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É7²ó2»à¡¢¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Î»þÅÀ¤Ç4ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢Á°ÅÄÅê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£