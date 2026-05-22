»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬Àî¤ÇÂÎ¸³³Ø½¬¡¡Ìó2000É¤¤Î¥¢¥æÊüÎ®¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÀî¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¡¡ÂçÊ¬
¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÀî¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤¬ÂÎ¸³³Ø½¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬¥¢¥æ¤ÎÊüÎ®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î¾¾²¬¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢26Ç¯Á°¤«¤é¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ëÂçÌîÀî¤ÇÂÎ¸³³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22Æü¤Ï4Ç¯À¸¤ª¤è¤½160¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÂÎÄ¹13¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ë°é¤Ã¤¿¼ã¥¢¥æ¤ÎÊüÎ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤ª¤è¤½2000É¤¤òÀî¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆµûÄà¤ê¤äÀîÍ·¤Ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÌîÀî¤Ç¤Ï»ùÆ¸¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾®³ØÀ¸
¡ÖÂç¤¤¯Î©ÇÉ¤Ê¥¢¥æ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡ÖÀî¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×
¾¾²¬¾®³Ø¹»¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î´Ä¶¤ò¸«¤Ä¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£