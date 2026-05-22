DIY Watch Clubは、新シリーズ『モーゼル・ドレスウォッチ』を5月22日19時より日本公式サイトにて発売中だ。DIY Watch Clubは、自分で機械式腕時計を組み立てられる「DIYウォッチキット」を展開する時計ブランド。2020年のスタート以来、アメリカを中心とした英語圏市場で展開し、これまでに世界中で30,000件以上の販売実績を重ねている。2026年3月には日本公式サイトを開設し、日本での正式販売を開始した。

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今回発売される『モーゼル・ドレスウォッチ』は、ダイバーズシリーズに続くDIY Watch Club Japanの第二弾シリーズ。シリーズ名はドイツの有名なワイン産地であるモーゼル川沿いの地域に由来しており、穏やかな風景やワイン文化に感じられる落ち着いた上品さと、ドイツのヴィンテージドレスウォッチに見られる端正な佇まいから着想を得たという。クラシックなデザインに、カラーごとに異なる印象を楽しめるカラーダイヤルを組み合わせたシリーズとして企画された。

今回発売される『モーゼル・スケルトンダイヤル ドレスウォッチ』は、機械式ムーブメントの動きを楽しめるスケルトンダイヤルを採用。中央にクリスタルダイヤル、外周に金属パーツを組み合わせた構造により、ドレスウォッチらしい端正な印象を保ちながら、奥行きのある表情を楽しめる設計となっている。裏蓋にはシースルーバックを採用し、表と裏の両面から機械式腕時計ならではの魅力を感じられる。

文字盤は時針と分針のみの2針構成を採用。秒針を省いたミニマルな設計で、ドレスウォッチらしい上品な余白を生み出している。カラー展開はブルー、ブラック、エメラルドグリーン、シルバーの4色を用意する。

キットには、時計パーツ、専用工具、動画ガイドが一式含まれており、初めて時計づくりに挑戦するユーザーでも手順に沿って組み立てを進められるよう設計されている。組み立ての目安は約2時間。日本語の組み立てマニュアルやサポート体制も用意されている。

（文＝リアルサウンド編集部）