「今夜も癒される」「全部が神！」寺西拓人の自撮り＆オフショに反響続々！「供給エグい」「もう充分お上手」「最後のはいったい何？」「これ以上技術あげないで」

【写真】寺西拓人の魅力炸裂！自撮りにオフショット、人形まで大公開

timeleszの寺西拓人が自身のInstagramで、オフショットや自撮り写真を大放出した。

■寺西拓人が撮影のオフショットなどを大放出

寺西はテキストで「自撮りが上手くなる方法を教えてください」と綴り、オールブラックコーデをはじめ計9点の写真を公開した。

1枚目はレザーと思しきジャケットを着用し、インナーのシャツも黒、ボトムスも黒というオールブラックコーデで登場。ダルメシアン柄のチェアに腰掛けており、ぐっと垢抜けた印象に。

続く3枚目では、これまでのクールな印象から一変。ピエロの格好で登場。手を広げたりピースサインをしたりと寺西のおちゃめな一面が堪能できるショットだ。

合間に徳利の写真を挟み、6枚目からはホワイトのセットアップ、最後はフィギュアで締めくくった。クールな表情からおちゃめなアイテムまで、寺西の優しい穏やかな表情も相まって癒されたフォロワーも多かった様子。

この投稿には、「これ以上上手くなったら困ります」「全部が神！」「てらの自撮りはどれも好き」「もう充分お上手です」「これ以上技術あげないでください♡」と褒める言葉が多数寄せられた他、「今夜も癒される」「最高ありがとう」「最後の写真が話題」「人形、ズボンはいてる？」「最後のはいったい何？」と、人形にも注目が集まっていた。

■写真：寺西拓人の魅力炸裂！自撮りにオフショット、謎めいた人形まで大公開