県内最大のスイカの産地＝萩市相島でスイカの出荷が始まりました。



出発式には生産者や市場関係者が出席しました。



萩相島スイカは一株あたり一玉のみ収穫するため大玉で糖度が高いのが特徴です。



「棚落ちって言って空洞化が少ないですねことしは」



水はけ、日当たりともによく、スイカの栽培に適している相島。栽培面積はおよそ3.5haと県内最大のスイカの産地です。



さて、ことしのスイカのお味は…？





子ども「あまくておいしい」生産者の男性「ここのスイカは昔からしゃりがある（シャリシャリしている）しゃりがすごいんですよ」「いくらでも食べられます」最近は高齢化に加え農業資材の高騰で農業の継続が厳しくなってきていると話す田中部会長。多くの人に、スイカを食べてほしいといいます。JA山口県萩統括本部西瓜部会 田中勝浩部会長「農業資材の高騰に伴って農業に対する意欲が減っていくのが一番悲しい」「甘くておいしいスイカに出来ている消費者の皆さん結構待っておられると聞いておりますので一日でも早く店頭に並ぶことを期待しております」今日はおよそ400玉を出荷。8月中旬ごろまで、1万5000玉の出荷を目指します。今日出荷されたスイカは県内の市場に送られ、その後、スーパーなどに並ぶということです。