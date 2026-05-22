県は温室効果ガス削減策のひとつとして、車を運転する際にゆっくり発進する習慣を県内の事業者に広めたい考えで、レノファ山口の協力のもと実証事業を始めました。



車を発進させる際、5秒かけて時速20kmに到達する運転、その名も「ふんわりアクセル」。



山陽小野田市で開かれた実証開始セレモニーで、レノファ山口の渡部博文社長が挑みました。



レノファ山口・渡部博文社長

「想像以上にゆっくり踏まないと20kmは…。普段私がいかに無意識に急加速してしまっているか実感した。（足元のボールコントロールとアクセルのコントロールはどちらが難しい？）アクセルの方が難しいかもしれない」





東京の企業が開発した専用の車載器を取り付けることでアクセル操作が採点され、アプリで確認できます。「時速20kmまで5秒」を心がけると、10％前後の燃費向上・温室効果ガス削減効果があるといいます。県が、産業振興の協定を結ぶ東京海上日動火災保険の提案を受け、実証に乗り出しました。県産業労働部・東泰宏部長「今回の実証の成果を他の事業者に広げ、県全体に広がっていけば」レノファ山口の社用車5台で2か月間のデータを取り、燃費向上の効果などを調べたうえで、県は他の中小企業に普及させたい考えです。