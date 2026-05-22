上関町で進められている使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画について計画に反対する住民団体が22日、 町議会に請願書を提出しました。



請願では環境へ与える影響などを調査したうえで計画の撤回や見直しを含む検討をすべきと中国電力に伝えるよう求めています。



請願を提出したのは住民団体「上関の自然を守る会」です。



請願では、中間貯蔵施設について、科学的で透明性のある環境影響調査を実施し、研究機関の評価や住民の意見を踏まえた上で計画の撤回や見直しを含む検討をすべきと議会から中国電力に伝えるよう求めています。





中間貯蔵施設建設計画を巡っては2025年8月、中国電力が立地は可能とする調査結果を公表しています。住民団体は、この調査では予定地周辺の希少生物や自然環境への影響が考慮されていないなどとして、事業計画の策定に入る前に環境影響調査を行うべきとしています。環境省によると、中間貯蔵施設の建設では環境影響評価＝いわゆる環境アセスメントは義務付けられていませんが青森県むつ市の施設では事業者が自主的に実施しています。上関の自然を守る会 高島美登里 共同代表『中国電力が即刻、環境影響調査に着手してしっかりした期間をかけて調査して環境アセスメントで言うと公告・縦覧とか住民意見を聞く場があるのでそういう審議を尽くしたうえで 事業計画を実施するのかどうかその段階に入ってほしい』提出された請願は今月25日に開かれる議会運営員会で付託先の委員会が決められ、上関町議会6月定例会で審議される見込みです。