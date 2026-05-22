23日（土）は西日本〜東日本は雲が広がりやすく、雨の降るところもあるでしょう。24日（日）は北日本や北陸を中心に、太平洋側でも天気が崩れそうです。週末の天気をフカボリしてお伝えします。

■23日（土）は西日本〜東日本で雲多い 傘が必要な地域は？

23日（土）は、北日本は晴れてお出かけ日和となるでしょう。西日本〜東日本は晴れ間の出るところもありますが、雲が広がりやすくなりそうです。特に湿った空気が吹き付ける四国や紀伊半島では雨が降りやすく、中国、近畿地方でも昼前後から傘の出番となるところがあるでしょう。東海や関東でも夜は、にわか雨の可能性があります。お出かけには折りたたみ傘をお持ちください。沖縄、奄美は梅雨空が続き、明け方にかけて激しい雷雨となるおそれがあります。

■23日（土）も関東や東北は肌寒さが続く 原因は？

22日（金）の最高気温は東京で15.6℃、仙台で12.1℃など3月下旬並みとなりました。関東や東北太平洋側を中心に平年を大きく下回る肌寒さとなりましたが、その原因のひとつがオホーツク海高気圧です。天気図を見ると、北海道の北に高気圧があり、これがオホーツク海高気圧と呼ばれるものです。高気圧から吹きだす冷たい風が東北の太平洋側や関東に流れ込み、気温が上がりませんでした。曇りや雨で日差しがなかったことも影響しています。23日（土）もこの風の影響は続き、22日（金）よりは気温は上がりますが、それでも平年を下回る肌寒さとなりそうです。昼間も長袖がよさそうです。一方、西日本や北陸では25℃以上のところが多く、九州では真夏日のところもありそうです。

【23日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 21℃（-1 6月上旬）

仙台 17℃（＋5 4月下旬）

福島 19℃（＋7 4月下旬）

新潟 26℃（＋9 6月下旬）

東京 20℃（＋4 4月中旬）

名古屋 23℃（-3 5月上旬）

大阪 26℃（±0 平年並み）

福岡 26℃（＋3 6月上旬）

鹿児島 29℃（＋2 6月下旬）

那覇 26℃（-1 5月上旬）

■朝は冷え込みが強まる 氷点下も？

23日（土）の朝は、北日本〜関東の内陸にかけて10℃以下に、北海道の東部や岩手県内では氷点下となるところもありそうです。最低気温は釧路（北海道）、帯広（北海道）などで3℃が予想され、盛岡（岩手）は4℃と、今月初めて5℃を下回りそうです。水戸（茨城）や宇都宮（栃木）は11℃とひんやりするでしょう。低温注意報や霜注意報が発表されている地域もあります。農作物の管理に注意してください。

【23日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 9℃（±0 5月中旬）

仙台 9℃（-2 4月下旬）

福島 8℃（-3 4月下旬）

新潟 13℃（-2 5月中旬）

東京 13℃（-1 5月上旬）

名古屋 17℃（-3 平年並み）

大阪 20℃（±0 6月中旬）

福岡 20℃（＋1 6月中旬）

鹿児島 20℃（-1 6月上旬）

那覇 24℃（-1 6月上旬）

【低温注意報】

北海道・十勝地方、青森・下北、三八上北

【霜注意報】

北海道、青森、秋田、岩手、宮城、福島、長野

■24日（日）もスッキリせず 北日本、北陸を中心に雨に

24日（日）は低気圧が日本海を進み、北陸、東北、北海道で雨が降るでしょう。ザーッと強まる可能性もあります。また、九州〜関東の太平洋側も雲が多く、傘の出番となるところがありそうです。最高気温は仙台で20℃、東京24℃と23日（土）より上がる見込みですが、平年に比べると少し低くなりそうです。一方で、福岡は30℃、佐賀や熊本で31℃と九州では真夏日のところもありそうです。気温に合わせて服装選びをし、体調を崩さないようにお気をつけください。

気象予報士 敷波美保