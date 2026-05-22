退任後もシティ・フットボール・グループの活動に携わる

イングランド1部マンチェスター・シティは5月22日、ペップ・グアルディオラ監督が今夏をもって退任すると発表した。

監督退任後もシティ・フットボール・グループとの関係は継続し、グローバルアンバサダーに就任する。今後はグループ内のクラブへの技術的な助言や、特定のプロジェクトに携わる予定だ。

2016年7月に就任した同監督は、10年間でクラブ史上最多となる20個の主要タイトルを獲得。2017-18シーズンにはプレミアリーグ史上最多の勝ち点100を記録した。さらに2018-19シーズンにはイングランド史上初となる国内4冠を達成。2022-23シーズンにはチャンピオンズリーグを含むトレブル（3冠）を成し遂げ、2023-24シーズンにはリーグ4連覇を果たした。今季も最後のアクトとして、FAカップとカラバオカップを制覇。最終節のアストン・ヴィラ戦が通算593試合目の指揮となる。

グアルディオラ監督のコメントは以下の通り。

「深く心の中で、今が私の去る時だと分かっている。永遠なものは何もないが、私のマンチェスター・シティへの感情や人々、思い出、そして愛は永遠だ。私たちは働き、苦しみ、戦い、自分たちのやり方を貫いた。選手たちは一瞬一瞬を忘れない。私たちが成し遂げたことは、すべて皆さんのためのものだ。私を信頼し、後押しし、愛してくれてありがとう」（FOOTBALL ZONE編集部）