¶×±ÉÊö¡¡2ÇÔÂÐ·è¤Î³°³Ý¤±¤òÈ¿¾Ê¡¡·»ÄïÍ¥¾¡¡¢ÂçË²¤ÈÊÂ¤Ö¥¹¥Ô¡¼¥ÉV¤Ø¡Ö»Ä¤ê2Æü¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯5·î22Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬13ËçÌÜ¡¦¶×±ÉÊö¡Ê22¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤¬ÅìÂç´Ø¡¦Ì¸Åç¡Ê30¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¤È¤Î2ÇÔÂÐ·è¤Ç¤¦¤Ã¤Á¤ã¤é¤ì¡¢3ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÁê¼êÆÀ°Õ¤Îº¸»Í¤Ä¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ´ó¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç±¦¤«¤é³°³Ý¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ß¥¹¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¤¬Éâ¤¤¤Æ·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡£¡ÊÌ¸Åç¤Ë¤Ï¡Ë¤¢¤ÎÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Ì¸Åç¤ÎÄìÎÏ¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤ò¼¨¤¹¡£·³ÇÛ¤Ï¶×±ÉÊö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ·³ÇÛº¹¤·°ã¤¨¡£¶¨µÄ¤Î´Ö¤â¡Ö¾¡¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¤Ë±¦¥Ò¥¸¤òÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê6ÆüÌÜ¡Ë±§ÎÉ´Ø¤Î»þ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉé¤±Êý¤ò¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£¶×±ÉÊö¤ÏÉé¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«¤é¤Ø¤Î²ü¤á¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤¬¿·ÆþËë¤Î22ºÐ¤Ï½é¤ÎÂç´ØÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÆþËë2¾ì½êÌÜ¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¡¢½½Î¾¤Ç¼è¤Ã¤¿¤¿¤áÃæÆþ¤ê¸åÈ¾¤Ç¼è¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£1958Ç¯¤ÎÇ¯6¾ì½êÀ©°Ê¹ß¤Ç¤Ï·»¤Ç´ØÏÆ¡¦¶×¾¡Êö¤È¤Î3ÁÈÌÜ¤Î·»ÄïÍ¥¾¡¡¢¸µ²£¹Ë¡¦ÂçË²¤ÈÊÂ¤ÖÎòÂå5°Ì¥¿¥¤¤Î¿·ÆþËë¤«¤é6¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÍ¥¾¡¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ®»Ö¤Þ¤Ç¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ö·ë¤Ó¤Ç¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤·Ì´¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê2Æü¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£14ÆüÌÜ¤Ï¡¢3ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿Åì¾®·ë¡¦¼ãÎ´·Ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£