どうしてもママさんの腕枕で寝たいワンコは、ママさんの隣でくつろいでいる同居犬に「どいて！」と抗議し始めて…？ワンコたちの可愛い攻防戦が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で51万回再生を突破しています。

【動画：『絶対にママの腕枕で寝たい犬』VS『意地でも退かない犬』わかりやすく抗議をする光景】

ママの腕枕で寝たい犬VS退かない犬

TikTokアカウント「miiii25252525」に投稿されたのは、豆柴×ポメラニアンのMIX犬「チロル」ちゃんとチワワ×ダックスフンドのMIX犬「チョコ」くんのやり取りです。

この日、チョコくんはママさんにピタッと寄り添って、ベッドでのんびりくつろいでいました。するとママさんの腕枕で寝るのが好きなチロルちゃんがやってきて、「どいて！そこは私の場所！」とチョコくんのお尻をペチペチ叩き始めたそう。それでもチョコくんが退かないので、チロルちゃんは「あゔっあゔっ」と抗議を開始！

可愛すぎる攻防戦

しかしチロルちゃんのものすごく不満そうな鳴き声を聞いても、ママさんが「どいてって言ってるよ？」と声を掛けてみても、チョコくんは全然動こうとしなかったとか。「僕が先にママの隣にいたんだ。譲らないぞ！」と意地になっているのでしょう。

チョコくんは手強そうですが、簡単には諦めないチロルちゃん。チョコくんのお尻やベッドをペチペチ叩きながら、「邪魔！どいてよ！」と必死に抗議し続けていたそう。2匹ともママさんが大好きだからこそ、一歩も譲りません…！可愛すぎる攻防戦に、思わず笑ってしまいますね。

ついに決着！

しばらく2匹の戦いは続いたのですが、最終的にはチョコくんがチロルちゃんのしつこさに根負けして、「わかったよ！退けばいいんでしょ」と場所を譲ってくれたとか。そしてチロルちゃんはママさんの腕にもたれかかり、「腕枕してもらう権利ゲット！」とご満悦の表情でくつろぎ始めるのでした。

この投稿には「可愛すぎるｗ」「愛おしい」「おもちゃみたいな鳴き声ｗ」「笑顔になりました」「片腕ずつ2匹腕枕するしかないですね」といったコメントが寄せられています。

チロルちゃん＆チョコくんの可愛い姿や微笑ましいやり取りをもっと見たい方は、TikTokアカウント「miiii25252525」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「miiii25252525」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。