後藤真希が「#まきふく」と題して、直近着用した衣装を自身のInstagramに公開している。

（関連：【画像】虎のオブジェの口に頭を突っ込む後藤真希に「笑ってしまった」）

後藤は5月18日放送の櫻井翔がMCを務めるゲームバラエティ『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）に出演。ジェシー（SixTONES）率いるアイドル俳優軍として登場した。後藤は虎のオブジェの口に頭を突っ込んだユニークなショットのほか、楽屋前での全身写真をポスト。ポニーテールをハチマキで結んだスポーティーで可愛らしい姿をアップしている。

この投稿にファンからは「どんなお衣装も着こなせるビジュが最強」「1枚目の遊び心満載の写真、笑ってしまった」「白系衣装も肌が透き通って綺麗」「やっぱりかわいい」などのコメントが寄せられた。

後藤がプロデュースするスキンケアブランド「rall.+」のローンチ発表会が5月20日に都内で開かれ、そこで着ている花柄プリーツワンピースもファンから好評を得ている。

（文＝リアルサウンド編集部）