「痩せすぎで心配になる」りんごちゃん、最新ショットに「また痩せましたか？」「愛されてますね」の声
ものまねタレントのりんごちゃんは5月21日、自身のInstagramを更新。モデルの高橋ユウさん夫妻の自宅を訪れた際のプライベートショットを披露しました。
【写真】りんごちゃんのプライベートショット
ファンからは「手作りご飯でおもてなし りんごちゃん愛されてますね」「めちゃくちゃ楽しそう」「旦那さん優しそう」といった温かいコメントが寄せられた一方で「また痩せましたか？」「可愛いけど痩せすぎで心配になる」といった、スタイルの変化に対する心配や驚きの声も上がっています。
コメントでは「病気ではないよね。健康的ダイエットなら安心」「凄い痩せたね」「わたしもりんごたん見習わなきゃ！！」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】りんごちゃんのプライベートショット
「ガチ幸せすぎた日」りんごちゃんは「ユウちゃん家 ファミリーにも逢えてガールズトークもできてユウちゃん手料理神すぎてさいこうにガチ幸せすぎた日」とつづり、3枚の写真を公開。1枚目には、高橋さんと夫でキックボクサーの卜部弘嵩さん、2人の子どもたちに囲まれて幸せそうにほほ笑むりんごちゃんが写っています。そして3枚目には、豪華な手料理の写真が。家族ぐるみの仲の良さや、温かなホームパーティーの雰囲気が伝わってきます。
番組企画でダイエットに挑戦4月18日には「寿司最強」とつづり、3枚の写真と1枚の画像を投稿したりんごちゃん。出演したバラエティー番組『熱狂マニアさん』（TBS系）の企画でダイエットに取り組んだ様子を披露しました。投稿では美脚が目を引く全身ショットや「りんごちゃん回転寿司ダイエット」と書かれた看板と出演者たちの写真などを公開。
コメントでは「病気ではないよね。健康的ダイエットなら安心」「凄い痩せたね」「わたしもりんごたん見習わなきゃ！！」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)